L'IMAS treu a licitació el contracte de subministrament elèctric per a la residència de majors de la Bonanova

Publicado 4/6/2019 13:02:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha tret a licitació la contractació del subministrament d'un sistema de generació foto voltaica sense injecció a xarxa per a la residència de persones majors de la Bonanova.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, el termini per a la presentació de propostes finalitza el proper 10 de juny.

A més, els gestors de la institució insular volen "continuar la seva aposta per les energies renovables, després de les dutes a terme l'any passat en les cobertes de la seu central de la institució a Palma i al centre de primera acollida de menors Puig des Bous", han informat des del Consell.

Quant a la Bonanova, el projecte contempla la instal·lació de 344 unitats de panells foto voltaics d'autoconsum sense injecció a la xarxa, la qual cosa significa que la pròpia produeix la suficient energia que necessita l'edifici fins a un màxim de 99.99W.

Per poder dur a terme aquest projecte, l'IMAS ha rebut per part de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balears una subvenció de 89.100.00 euros en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar foto voltaica en les administracions públiques.