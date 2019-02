Llamazares: "L'objectiu d'Actua és representar a una esquerra que s'ha quedat òrfena"

Publicado 23/2/2019 19:26:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'exdirigent d'Esquerra Unida i fundador d'Actúa, Gaspar Llamazares, ha assistit aquest dissabte a l'acte polític 'Política per a la democràcia' en el Centre Flassaders de Palma, on ha anunciat que l'objectiu la seva formació és "presentar-se a les eleccions com una organització amable i amb la voluntat de representar una esquerra que en aquests moments s'ha quedat òrfena".

Llamazares ha estat acompanyat de la també dirigent Montserrat Muñoz, que ha explicat "la importància" d'irrompre com una força política, ja que el "bipartidisme està obsolet". Tots dos han apuntat que el Govern central actual ha estat definit "per la confrontació i l'electoralisme".

En aquest sentit, els dos polítics han expressat que "el període de la crispació ha arribat a nivells insuportables" i la necessitat de "la bona política, la de la col·laboració". "La bona política és la que cerca acords i representa als ciutadans", ha dit Llamazares. Montserrat Muñoz ha explicat que el seu partit té una forma de veure la política diferent, ja que és necessari "poder veure el Congrés dels Diputats i no escoltar insults contínuament".

Llamazares ha comparat la trajectòria de la legislatura actual a una "tragèdia grega", i ha posat l'accent principalment a la corrupció. En aquest sentit, ha explicat que el govern ha utilitzat la 'mentida d'estat', per ocultar la corrupció institucional.

D'altra banda, l'exdirigent ha volgut reflexionar sobre la irrupció de la nova força política de VOX, "que ha encès el "fervor patriòtic del país". "És una força política ultraliberal que vol privatitzar-ho tot", ha expressat.

El professor universitari i dirigent d'Actúa ha expressat la seva convicció que "hi ha un sector de la societat no representat en la política" i la necessitat de recuperar una política social posat que "el futur dels nostres fills pinta molt més precari que el nostre".

Els serveis públics seran la prioritat del programa del seu partit, ha dit el dirigent. Segons Llamazares, les polítiques socials han quedat relegades "a segon plànol" tant a Espanya com a Europa.

Referent al conflicte català, Llamazares ha recordat que ha d'haver-hi una voluntat de diàleg clara per arribar a acords reals. El conflicte, ha apuntat, solament ha fet "emergir la xenofòbia" i "relegar el problema social a segon pla".

A l'acte han aparegut un grup de sis funcionaris de presons de la presó de Palma reivindicant la situació dels funcionaris de les presons de tot l'Estat, demanant "justícia salarial", així com "més protecció de l'Administració Pública" ja que al·leguen "tenir plantilles insuficients i envellides" i "falta de recursos a l'hora d'exercir el seu treball".