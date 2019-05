Llibres a canvi d'aliments a la Biblioteca Can Sales

Publicado 29/5/2019 12:01:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca pública de Can Sales i Mallorca Sense Fam organitzen l'activitat solidària 'Paraules que alimenten', amb la qual cerquen animar els usuaris a aportar aliments i productes de primera necessitat que s'intercanviaran per llibres.

La iniciativa compta amb el suport de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), segons ha informat el departament en una nota de premsa.

Es tracta del cinquè any consecutiu en el qual s'organitza aquesta activitat solidària. S'emmarca dins de la celebració de la fira del llibre i també com una activitat que la biblioteca desenvolupa en la línia de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, per l'eradicació de la pobresa i l'objectiu de 'fam zero'.

El dijous es muntarà una carpa en l'entrada de la biblioteca on es podrà realitzar l'intercanvi de llibres per aliments entre les 10.00 hores i les 20.00 hores. A més, la iniciativa continuarà dins de la Biblioteca fins al 6 de juny. Les necessitats més urgents són productes de neteja de la llar i higiene personal.

A més de l'IEB, l'activitat també compta amb l'ajuda del Casal de barri Puig de Sant Pere i la col·laboració de la Distribuïdora Rotger.