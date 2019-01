Llorenç Galmés permetrà "el lloguer turístic en sòl rústic protegit" si és triat president del Consell

Publicado 14/1/2019 17:54:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidat 'popular' a la presidència del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assegurat aquest dilluns que, si el PP presideix la Institució insular, permetrà "el lloguer turístic en sòl rústic protegit" perquè "les famílies es mereixen tenir aquesta opció".

Segons ha informat el PP en un comunicat, Galmés considera que "el Consell de Mallorca no pot minvar els ingressos econòmics de tantísimes famílies afectades per la gestió del Pacte" del president del Consell, Miquel Ensenyat.

Així mateix, ha insistit que el Consell "ha de ser proper a les persones i als Ajuntaments per solucionar els seus problemes i no crear-ne més" i ha retret als partits d'esquerres que governen actualment en Balears que "no hagin potenciat ni el transport públic ni hagin tingut una correcta gestió en carreteres; posant en risc la seguretat viària i incomodant als conductors amb enormes embossos diaris en les principals artèries de Mallorca".

Per tot això, Galmés ha reivindicat la necessitat d'"un canvi" de les actuals polítiques. "Nosaltres estem aquí per donar solucions als problemes i a partir del 26 de maig, en presidir institucions com el Consell de Mallorca, es notarà", ha conclòs.