L'oferta d'Airbnb a Balears augmenta en 16.400 places des d'agost de 2017, segons DinsAirbnb i Terraferida

Publicado 21/5/2019 12:20:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

L'oferta de places de lloguer vacacional del portal Airbnb a Balears ha augmentat fins a les 141.213 aquest abril, 16.417 més que a l'agost de 2017 -quan es va aprovar la nova Llei Turística que regulava aquesta activitat-, segons dades recopilades per DinsAirbnb i difoses al costat de Terraferida.

A Mallorca, Airbnb oferia 97.094 places a l'abril (14.639 més que a l'agost de 2017 i 18.551 més que al gener de 2016); Menorca ha arribat a les 15.285 places (2.962 més que a l'agost de 2017); Formentera comptabilitza 2.616 (551 més que fa dos anys); i Eivissa és l'única illa on l'oferta baixa, fins a les 26.218 places (1.735 menys que l'estiu de 2017).

GAIREBÉ 51.000 PLACES SENSE LLICÈNCIA

DinsAirbnb i Terraferida han parlat de "frau massiu". Segons aquestes dades, en Airbnb un total de 50.961 places es comercialitzen sense mostrar la llicència, com exigeix la Llei Turística. D'aquesta manera, només un 62 per cent de les places que comercialitza Airbnb a Balears declaren tenir llicència i el 38 per cent s'anuncien il·legalment.

A Mallorca són 28.360, a Menorca 8.283, a Eivissa 13.332 i a Formentera 986. Això suposa que a Mallorca el 30 per cent de les places turístiques en habitatges no mostren la llicència; a Eivissa i a Menorca no ho fan el 56 per cent i el 55 per cent, respectivament; i a Formentera, el percentatge de places comercialitzades sense llicència és del 40 per cent.

DIVERSOS HABITATGES UTILITZEN UNA MATEIXA LLICÈNCIA

No obstant això, les dues entitats han comprovat que un mateix número de llicència s'utilitza per a múltiples habitatges turístics -quan la llei marca que cada habitatge ha de tenir una llicència o número de registre individual-.

Dels 9.715 habitatges anunciats que requereixen llicència, 8.073 l'exhibeixen, però en realitat 7.010 llicències es destinen a un sol habitatge. Com a exemple, han esmentat una llicència que s'utilitza per a 41 anuncis de tres gestors diferents, amb 182 places.

A més, les entitats han detectat anuncis d'habitacions privades -que no requereixen llicència- però que comercialitzen desenes de places -fins a 12 en algun cas-. "En realitat són habitatges sencers", han avisat.

QÜESTIONEN LA VOLUNTAT DEL GOVERN

Per a Terraferida, el nombre de places il·legals "és enorme". A més, estimen que prop del 30 per cent de les quals s'anuncien com a legals en aquest portal podrien ser en realitat il·legals. "Hi ha tot tipus de paranys per a donar aparença de legalitat a milers de places", han advertit.

"Que una petita entitat de voluntariat ambiental sigui capaç de detectar més de 50.000 places il·legals i un Govern que gestiona més de 4.000 milions de pressupost no, indica que és el Govern qui no té suficient voluntat de lluitar contra la il·legalitat turística i el frau massiu que es produeix després d'aquesta activitat", han protestat.

Per a l'entitat, aquestes dades permeten afirmar que la llei turística "no s'aplica" i "no serveix per a eradicar l'oferta il·legal". Consideren que la multa de 300.000 euros a Airbnb "no impedeix que continua publicitant l'oferta il·legal".

A més, han assenyalat que la multinacional encara no ha pagat la sanció, que entenen que hauria d'ajustar-se a la magnitud de la infracció perquè l'empresa "guanya 300.000 euros en poques hores". D'una altra manera, "Airbnb continuarà operant fora de la llei perquè li surt a compte fer-ho", ha alertat Terraferida.

Des de les entitats han argumentat que el lloguer turístic a Balears "dispara el preu de l'habitatge", "genera una bretxa social entre propietaris i no propietaris", "alimenta els casos de 'assetjament psicològic' immobiliari", "genera conflictes de convivència", "contribueix a massificar més Balears", i "genera més pressió sobre recursos" com a sòl, aigua i energia.