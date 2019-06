L'ONU demana suspendre el desnonament d'una dona previst per a aquest dijous a Palma

Publicado 26/6/2019 13:17:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Juny (EUROPA PRESS) -

L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha dictat una nova resolució en la qual demana suspendre un desnonament d'una dona a Palma, segons ha informat Stop Desnonaments Mallorca.

En un comunicat difós als mitjans, l'entitat ha indicat que es tracta de la sisena resolució de l'ONU que afecta a desnonaments a Mallorca des de març, i la tercera d'aquest mes de juny.

En aquest cas, es tracta d'una família monoparental amb una menor de dos anys i una dona amb dependència que viuen al carrer Joan de Saridakis.

Stop Desnonaments ha anunciat que acudirà al Jutjat a entrar una còpia de la resolució i una instància reiterant la necessitat de suspendre el llançament.

Per a la plataforma, "el primer estament de l'estat que té l'obligació de suspendre el llançament" és el Jutjat, però "en cas de no suspendre's, tot l'estat espanyol i sobretot el Govern balear i l'Ajuntament de Palma serien responsables de la vulneració de drets amb danys irreparables".

L'associació ha reclamat al Govern i a l'Ajuntament que ofereixin una alternativa "urgentment", i han instat el propietari de l'habitatge a "asseure's a dialogar amb l'afectada i amb les administracions per trobar una solució adequada per a totes les parts".

Atès que el desnonament no està oficialment paralitzat de moment, Stop Desnonaments ha demanat als seus membres que estiguin preparats per acudir a l'habitatge per evitar el desallotjament.