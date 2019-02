L'OTRI de la UIB ha gestionat més d'1,2 milions d'euros en contractes de R+D+I durant el 2018

Publicado 7/2/2019 12:19:55 CET

El vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jordi Llabrés, ha presentat aquest dijous les dades de 2018 de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) i Projectes i ha destacat que en 2018 s'han gestionat 113 contractes d'investigació, desenvolupament i innovació (R+D+I) per valor de més d'1,2 milions d'euros.

"El 2018 s'ha facturat un 17,4% més que en 2015, la qual cosa significa que hi ha interès en relació al coneixement que genera la UIB, perquè si no hi hagués interessats aquesta quantitat de diners seria més baixa i aquí el que és important és que demanin els coneixements que generem", ha apuntat en roda de premsa.

Així mateix, ha assenyalat que dels 113 contractes signats de R+D+I, 72 es van signar amb entitats privades i 41 amb entitats públiques. A més, la major part dels mateixos es concentren en el sector d'Energies i Medi ambient (38,61%), TIC (25,71%) i Estudis (17,78%).

El 65,19% d'aquestes empreses pertanyen a Balears, mentre que el 17,19% procedeixen de la resta d'Espanya, 7,71% d'Europa i 9,91% de fora d'Europa.

A continuació, ha explicat que l'OTRI es dedica a "gestionar la missió de la Universitat" que va més enllà de la "docència i la investigació". En concret, aquesta Oficina s'encarrega de "la transferència dels coneixements perquè puguin arribar a la societat".

En aquesta línia, ha detallat que és la primera vegada que es presenta un document, que en principi es publicarà de manera anual, amb la finalitat de recollir aquest tipus de dades.

GESTIÓ DE 68 PATENTS

D'altra banda, ha destacat que l'OTRI també ha gestionat un total de 68 patents i models d'utilitat i ha facturat 76.000 euros per a llicències d'explotació de les tecnologies i/o coneixement de la UIB en 2018.

"La xifra de les patents s'ha mantingut al llarg del temps amb un lleuger increment, ja que el 2014 hi havia 62 patents", ha afegit.

Quant a la captació de fons, al llarg de 2018 s'han captat un total de 213.058 euros, dels quals 95.000 són fruit de convenis de col·laboració empresarial i patrocinis, 13.068 de donacions i 104.450 de càtedres.

Finalment, Llabrés ha explicat que el nombre de persones emprenedores que han rebut assessorament per part de l'OTRI ha estat 57.