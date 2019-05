La majoria dels partits de Balears es comprometen a adoptar la bateria de propostes de la Plataforma per la Llengua

Publicado 21/5/2019 17:15:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

La major part dels partits polítics de Balears s'han compromès a adoptar total o parcialment la bateria de propostes en matèria lingüística llançades per la Plataforma per la Llengua de cara als comicis del 26 de maig, segons ha informat l'entitat en una nota.

Segons ha explicat la Plataforma, el Partit Popular (PP) i Ciudadanos (Cs) no s'han compromès a avançar en la normalització del català a les Illes mentre que els partits MÉS per Mallorca, PSIB - PSOE de Menorca, Ara Eivissa i Gent per Formentera (GxF) són les formacions "més compromeses" amb el català a les Illes en relació amb les candidatures al Parlament de cara a les eleccions autonòmiques, insulars i municipals del 26 de maig.

Des de l'entitat s'han presentat propostes electorals de cara al Parlament, als consells insulars i a municipis a nou partits de Balears -Ara Eivissa, GxF, MÉS per Mallorca, PSIB-PSOE, MÉS per Menorca, El PI, Unides Podem, PP i Cs-. En aquest sentit, l'entitat ha subratllat els compromisos lingüístics d'Ara Eivissa, GxF i MÉS per Mallorca amb compromisos del 100 per cent, del 93,5 per cent i del 87,3 per cent, respectivament. Li segueixen el PSIB-PSOE (80 per cent), MÉS per Menorca (74,2 per cent), El PI (72,7 per cent) i Unides Podem (68,1 per cent).

MESURES A PACTAR

Des de la Plataforma han avançat que la majoria dels partits, a excepció de PP i Cs, s'han compromès a pactar, de forma total o parcial, mesures com la modificació de la Llei de Normalització lingüística per "sancionar la discriminació lingüística", l'equiparació dels drets lingüístics de parlants de català i castellà, el requisit del nivell B2 de català per a funcionaris de l'àmbit sanitari, la creació d'una plataforma per a l'Administració autonòmica i local que funcioni en català o la previsió que les ajudes a la programació cultural incloguin com requisit un mínim del 50 per cent de les propostes en català.

"Amb el compromís públic, total o parcial, de la majoria dels partits polítics illencs amb les propostes per a la defensa dels drets lingüístics plantejades per la Plataforma s'obre una oportunitat per a una legislatura que faci un pas més en la recuperació total dels drets i la construcció d'un ordenament lingüístic respectuós amb els catalano-parlants", han resolt des de la Plataforma.