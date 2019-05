La majoria de partits signa un compromís per ampliar places als Bombers de Palma i renovar equipaments

Publicado 13/5/2019 13:50:01 CET

El PSIB i Vox no han assistit a l'acte, malgrat que van ser convidats, segons l'APBP

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

MÉS, Unidas Podemos, PP, Pi, Cs, Sumam i Actua han signat aquest dilluns un compromís per impulsar millores per als Bombers de Palma, incloent un augment de places per frenar l'envelliment del cos, adaptar vehicles i renovar equipaments.

Des de l'Agrupació Professional de Bombers de Palma (APBP) han indicat que tant el PSIB -partit que ocupa la regidoria de Seguretat Ciutadana, de la qual depèn el cos de Bombers- com Vox havien estat informats del contingut del document però "han decidit no donar suport a aquesta iniciativa".

Han signat les propostes dels Bombers els candidats a l'alcaldia de Palma pel PP, Mateo Isern; d'Unidas Podemos, Alberto Jarabo; de MÉS, Antoni Noguera; de Cs, Eva Pomar; d'Actua, Guillermo Amengual; i de Sumam, Aina Aguiló.

Amb la signatura, aquests partits es comprometen a impulsar fins el 2023 diferents mesures de millora per al cos de Bombers en matèria de personal, parcs, riscos laborals, formació, condicions laborals i equips.

En particular, el document subscrit per la majoria de partits inclou el compromís de cobrir places d'oficials, instaurar una nova prefectura "amb projecte adequat a les necessitats del cos", i reorganitzar les tasques "per a un funcionament efectiu". Els partits també s'han compromès a activar tota la promoció interna en 2019 i de 2020 a 2023 augmentar places dins d'un pla de xoc contra l'envelliment. El document, així mateix, considera "urgent" un programa de gestió modern del personal i instal·lacions.

Els Bombers també han inclòs en aquest document el rescat del Parc de Son Malferit, reforma de deficiències, adaptació de vehicles i dotació de nous -furgonetes, autoescalas, bombes urbanes, rural i forestal-; renovació del vestuari, equips de respiració i sistemes de comunicació; vigilància de la salut i revisions mèdiques; descontaminació de carcinogens després de cada incendi; formació; reclassificació a C1 i l'impuls a la Llei del Foc.

Durant l'acte, els Bombers han lamentat que "la negativa de la regidora" Angélica Pastor ha obligat a realitzar l'acte al carrer, enfront de Son Malferit, en lloc de dins de les instal·lacions. Si bé han valorat el "consens" aconseguit amb els partits presents, han censurat que el PSIB i Vox "no han volgut prendre part d'aquest compromís". "Malgrat haver estat informats del contingut del document i de les demandes del col·lectiu de Bombers, han decidit no donar suport a aquesta iniciativa", han assenyalat des de l'APBP.

Amb tot, l'associació ha incidit que no pretenen "cercar responsables" subratllant que a la situació actual no s'ha arribat "amb dos o tres errors" ni "en una legislatura". Segons l'APBP, les mesures incloses en el document són "molt bàsiques" i "urgents".

INTERVENCIONS DELS CANDIDATS

Després de la intervenció de l'APBP cada candidat ha tingut l'oportunitat de dirigir-se al públic. El cap de llista de Cs, Eva Pomar, ha assenyalat que el seu grup municipal ha donat suport als Bombers durant els últims quatre anys, mentre que el candidat de MÉS per Palma -actualment alcalde, Antoni Noguera-, ha identificat com els tres reptes principals la reclassificació a C1, el manteniment del parc i el material, i l'oferta pública "estable" d'ocupació.

El candidat del PI, Josep Melià, ha ressaltat que el servei de Bombers és "essencial" i que "s'ha de dotar dels mitjans que corresponen", per la qual cosa ha confiat que en la propera legislatura es pugui passar "de les bones paraules als fets". Per la seva banda, la candidata de Sumam, Aina Aguiló, ha promès que si governa, no s'exigirà el català com a requisit en el cos de Bombers, sinó com a mèrit.

Posteriorment, en declaracions als mitjans, el candidat del PP, Mateo Isern, ha denunciat que Palma "s'ha convertit a la cinquena ciutat més insegura" segons dades del Ministeri d'Interior, per la qual cosa ha dit que "la incapacitat de gestió" del 'Pacte' ha quedat "plenament acreditada per organismes oficials". Isern ha criticat que el govern municipal "ha tingut 200 milions d'euros més aquesta legislatura" i ha assegurat que dotar el cos adequadament serà un objectiu "preferent" del seu equip.

Per la seva banda, el candidat d'Unidas Podemos, Alberto Jarabo, ha qüestionat la construcció de Son Malferit, un parc que "no era necessari" i ha suposat una "malversació" que ara té "endeutat" a l'Ajuntament, "amb l'impediment que això provoca en els recursos humans i materials".