Malena Contestí lidera la llista de Vox Balears al Congrés a les eleccions generals

Publicado 19/3/2019 14:37:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a Balears, Jorge Campos, ha presentat aquest dimarts la llista de candidats de la formació al Congrés per a les eleccions generals del diumenge 28 d'abril, la qual està encapçalada per la vicepresidenta de Vox a Balears, Malena Contestí.

"És la primera vegada que Vox es presenta a les eleccions generals a Balears i tot apunta al fet que és molt factible que entrem amb diputats per Balears i per a mi és un honor que després d'un any escàs de la presentació del partit puguem estar ja en disposició de poder tenir representació parlamentària al Congrés", ha explicat en roda de premsa.

En concret, la llista del partit al Congrés està composta per Patricia de les Heras, per Eivissa i Formentera, Pedro Brunicardi, per Menorca, Andrés Buades de Armenteras; Maria Dolores Nchaso, Francisco Pol, Vanesa Jofre i Fulgencio Coll, mentre que de suplents estan Sandra Barceló, Santiago Serra, per Eivissa i Formentera, i Toni Camps, per Menorca.

Per la seva banda, Constestí ha remarcat que la llista de Vox Balears representa "la pluralitat de les Illes" a través d'"un partit constitucional i democràtic que té un projecte nacional ambiciós, fort i unitari". "Nosaltres advoquem per la igualtat de tots els espanyols, en drets, en llibertats i en oportunitats en tot el territori nacional", ha defensat.

La número u al Congrés ha assegurat que Vox és un "un partit que diu el mateix en cada racó d'Espanya, que no va canviant el discurs a conveniència de la província que trepitja, sinó que és clar, determinant i coherent", a més de creure que "avui dia tots aquests adjectius són fonamentals per canviar la deriva a la qual es veuen sotmesos els ciutadans en molts aspectes en aquest país".

En aquesta línia, ha subratllat que la defensa del conjunt dels espanyols passa també per "donar veu clara i determinant a aquests problemes de les persones que resideixen a Balears com a ciutadans espanyols que són". Per això, Contestí i els membres de la llista al Congrés s'han compromès a frenar "la deriva catalanista independentista, que ja hauria d'haver-se atallat fa molt temps" i a tractar el "tema la insularitat contemplada en la Constitució respecte al Règim Especial de Balears (REB), els beneficis del qual avui dia no s'han aconseguit adequadament".