March inaugura a Eivissa les II Jornades STEM de Robòtica Educativa en les quals participaran 700 alumnes

Publicado 28/5/2019 10:50:41 CET

EIVISSA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat en funcions, Martí March, acompanyat de la delegada d'Educació a Eivissa i Formentera en funcions, Margalida Ferrer, inaugurarà aquest dimarts a Eivissa les II Jornades STEM de Robòtica Educativa, a les quals participaran uns 700 alumnes.

Les jornades 'RobotIB EIVISSA 2019' han estat organitzades pels departaments de Tecnologia d'IES pitiusos en col·laboració amb membres de l'Associació de Robòtica d'Eivissa i associacions de mares i pares.

Segons ha informat el Govern, en 2018 quatre instituts que havien participat en el projecte pilot del programa de formació en robòtica RobotIB organitzat per la Conselleria van decidir mostrar el que feien en una jornada.

El bon resultat obtingut i l'èxit de públic ha motivat la seva continuació i ampliació en 2019, de manera que s'ha passat d'una a dues jornades i s'ha ampliat tant el programa com el nombre de participants.

La primera jornada del dimarts estarà dedicada específicament a l'Educació Primària i al primer curs d'Educació Secundària amb competicions de robots LLEC Mindstorms, diversos tallers i exhibicions de velocistes i minisumos.

La segona jornada es dedicarà a la resta de nivells d'Educació Secundària, batxillerat i Formació Professional. Les competicions seran amb robots lliures basats en la plataforma Arduino i s'oferiran tallers de programació, disseny o seguretat en les xarxes.

Com a conclusió, es celebraran les finals de LLEC i Arduino a l'escenari de l'auditori, on hi haurà una cambra zenital per a poder seguir les carreres.

CONVOCADA LA TERCERA EDICIÓ

El Govern ha destacat que la Conselleria d'Educació i Universitat ja té obert el termini perquè els centres educatius públics de primària i secundària participin en el programa de formació i transferència RobotIB del curs 2019/2020. La inscripció està oberta fins al 31 de maig.

Aquesta iniciativa es convoca per tercer any consecutiu amb l'objectiu de potenciar la introducció de la robòtica entre l'alumnat de Balears, tant en l'àrea de Tecnologia com en el treball per projectes.

La proposta preveu una dotació del material de robòtica inicial necessari, la formació inicial del professorat, el disseny d'un projecte de transferència i d'aplicació durant el curs i el seguiment de l'impacte formatiu en l'alumnat.

El programa RobotIB es va posar en marxa el curs 2017/2018 dirigit a alumnat de secundària i en el curs 2018/2019 es va ampliar en els centres de primària. En les dues anteriors edicions, en les quals s'han invertit més de 190.000 euros, han participat 60 dels 70 IES que hi ha a Balears i s'han implicat 219 dels 280 professors de Tecnologia.

Ara mateix el programa RobotIB ja ha arribat al 85 per cent dels instituts de secundària i amb la convocatòria de 2019-2020 es podrà arribar al 100 per cent.

Quant al nombre de centres d'educació infantil i primària, en l'edició 2018/2019 han participat 30 CEIPs amb la implicació de 133 mestres de segon cicle de primària.

Una de les novetats d'aquesta nova convocatòria és que s'amplia el nombre de centres d'infantil i primària a 45, pel qual a final del curs 2019-2020 RobotIB haurà arribat a 75 dels 233 CEIPS de Balears.