March reitera que Can Nebot (Eivissa) obrirà al setembre i després de Pasqua podrà fer-se la preinscripció

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha assegurat a Eivissa que "després d'onze anys tancada" l'escoleta de Can Nebot (Sant Josep) obrirà al setembre. Després de Setmana Santa, segons March, s'obrirà la preinscripció per al centre que comptarà amb 55 places.

March ha afirmat que és un fet "important" perquè durant dues legislatures s'ha vist la "incapacitat" dels responsables d'Educació en el Consell per obrir l'escoleta, "que és una necessitat". Així mateix, ha recordat que s'havia paralitzat l'obertura d'un centre amb unes característiques pedagògiques "molt interessants".

El conseller ha recordat que el centre serà gestionat pel Govern de forma directa, aclarint que "estandarditzar no significa privatitzar" i així, una empresa "gestionarà el que la Conselleria considera que cal gestionar".

En breu, ha anunciat, s'obrirà un concurs per nomenar al director de l'escoleta, mentre que ha estat publicada la contractació de fins a cinc educadors per al centre. El servei de neteja i menjador sí serà externalitzat "perquè és més complex per Conselleria". El preu per plaça serà de 175 euros, segons ha dit el conseller.

MÉS AJUDES PER ESCOLETES

March, que ha visitat el CEIP Cervantes de Sant Antoni, ha informat a més que el proper curs les escoletas rebran uns 6.000 euros per unitat enfront dels 3.800 del passat any.

Així mateix, hi haurà ajudes per a menjador i els ajuntaments percebran també diners per les bonificacions realitzades en funció de la situació social de les famílies i s'incrementaran els equips d'atenció de zero a tres anys a Balears.

"Els canvis quant a zero a tres van començar el 2016", ha recordat March. El 2015, el pressupost de l'antic equip de la Conselleria era de zero euros, mentre que l'actual Executiu ha incrementat aquestes partides, ha afegit.

Així mateix, ha anunciat un decret per després de l'estiu per flexibilitzar les condicions i que les escoletes puguin ser escoletes públiques o autoritzades privades. "Serà una forma d'escolaritzar més", ha dit abans d'afegir que encara "queda molt per fer perquè hi ha molta necessitat".

Sobre l'ampliació del col·legi de Sant Carlos, el conseller ha reiterat que el model pedagògic no ha de canviar perquè es passa d'una línia a dues.