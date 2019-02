La mare de Malén Ortiz: "Ningú està exempt que li toqui viure una cosa així"

Actualizado 10/2/2019 16:27:09 CET

Natalia Marina Rodríguez ha celebrat l'aprovació de la PNL del Parlament per la qual els familiars dels desapareguts tindran atenció psicològica i jurídica

PALMA DE MALLORCA, 10 Febr. (EUROPA PRESS) -

La mare de Malén Ortiz, Natalia Marina Rodríguez, ha expressat, en declaracions a Europa Press, després d'una concentració duta a terme pels familiars de Malén a Calvià i que ha congregat unes 50 persones, que "ningú està exempt que li toqui viure una cosa així", i que és "més que necessari recordar als poders públics que hi ha 6.000 famílies a Espanya que sofreixen el mateix" que ella.

Natalia Marina ha explicat que "el motor del seu moviment és l'amor cap a la seva filla" i que no "no baixarà els braços". Així mateix, ha explicat que des de fa cinc anys es reuneix cada mes amb els investigadors que porten el cas i que tot i que "està contenta" amb els poders públics "no s'ha de parar".

Natalia Marina ha explicat que celebra molt positivament que el Parlament balear aprovés una Proposició No de Llei (PNL) --que va tenir suport absolut en l'hemicicle-- per la qual els familiars dels desapareguts balears tindran suport psicològic i jurídic.

Aquesta PNL es va crear després que ella, al costat de familiars d'altres desapareguts mallorquins, es reunissin amb vuit parlamentaris per dur a terme l'actuació en favor d'aquest col·lectiu.

Al voltant de 50 persones entre familiars i amics han acudit a Santa Ponça, a una concentració que ha volgut servir perquè se segueixi amb la investigació del cas". En la concentració han estat presents l'alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, la tinent d'alcalde Nati Francès, i la diputada socialista parlamentària, Silvia Cano.

Malén Ortiz va desaparèixer el 2 de desembre de 2013 quan tenia 15 anys i tornava del col·legi. Portava un patinet verd, una camisa de quadres i una jaqueta vaquera.

Des de la Fundació Europea per les Persones Desaparegudes, han instat la ciutadania a "abrigallar a la família davant la desaparició de Malén" i han engegat l'hashtag #TodosporMalén.