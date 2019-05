Marí Bosó creu que cal fer una "profunda reflexió" sobre les coses que el PP ha fet "bé i malament"

Publicado 28/5/2019 10:36:28 CET

EIVISSA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

El president del PP d'Eivissa i candidat a l'Ajuntament d'Eivissa, José Vicente Marí Bosó, ha considerat "evident" que el partit ha de fer una "profunda reflexió" sobre les coses que s'han fet "bé i malament" a Balears.

Així s'ha pronunciat en ser preguntat sobre una possible marxa de Biel Company després dels resultats obtinguts a Balears el diumenge. El PP ha perdut 28.000 vots en comparació de 2015 i, per primera vegada, no ha estat la força més votada a nivell autonòmic.

Segons ha relatat, va parlar amb Company en la nit electoral per comentar els resultats. A més, ha assegurat que des del PP d'Eivissa seran "lleials" i ajudaran a oferir solucions perquè "és evident que el PP d'Eivissa també necessita que el Govern balear s'enrecordi de l'Illa i que el pugui aconseguir a la propera cita electoral".

VALORACIÓ POSITIVA DELS RESULTATS

Marí Bosó, en declaracions a Europa Press, ha reiterat que la valoració dels resultats electorals a l'Ajuntament d'Eivissa és "positiva" per al PP, recollint els fruits de la renovació iniciada en la formació a nivell local el 2015.

Sobre els mals resultats del PP en les eleccions nacionals del 28 d'abril, Marí ha afirmat que "els ciutadans són molt intel·ligents i saben què se'ls demana cada vegada" i el diumenge es demanava pel projecte polític del PP d'Eivissa, "basat en canviar el sectarisme per la moderació" i amb polítiques "que donin resposta a les necessitats dels ciutadans".