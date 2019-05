Marí Bosó (PP) renuncia a la indemnització per la dissolució de les Corts

Publicado 8/5/2019 17:33:59 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 8 Maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 216 diputats cobraran la denominada 'indemnització de transició', una paga única que s'abona als parlamentaris que deixaran de ser-ho per la dissolució de les Corts, prèvia sol·licitud expressa d'aquesta. Es tracta del 97,73% dels 221 exdiputats que podien demanar-ho, ja que solament cinc han renunciat a aquesta compensació.

Dels diputats sol han renunciat a la indemnització cinc: els socialistes María Dolores Galovart Carrera i José Enrique Serrano, diputats per Pontevedra i Madrid, respectivament, i els 'populars' Celso Delgado (Orense), José Vicente Marí Bosó (Balears) i Javier Ruano García (Murcia).

Els exdiputats que han demanat la indemnització cobraran el corresponent a aquests 53 dies del sou base que percibien --2.972,94 euros-- més els complements que poguessin rebre en funció de les seves responsabilitats al Congrés, la qual cosa suposa gairebé dos mesos de salari.

Entre els beneficiaris figuren l'exministra Celia Villalobos, l'expresident de l'ICO Ramón Aguirre, tots dos del PP; l'exportaveu socialista Antonio Hernando i l'expresident castellanomanchego José María Barreda; els dirigents del PDeCAT Miriam Nogueras i Ferrán Bel; i el sindicalista agrari Diego Cañamero (Units Podem).

Això sí, la indemnització és incompatible amb qualsevol altre ingrés públic o privat. Per això, nou dels 216 beneficiaris només percebran part de la compensació perquè en aquest període han trobat altres ingressos.

És el cas de Kissy Chandiramani, la primera diputada hindú de la Càmera que va arribar al febrer per ocupar la plaça del PP per Ceuta i que únicament percebrà l'equivalent a set dies de sou; el socialista Salvador de l'Alzina, que només cobrarà per 17 dies perquè després de deixar l'escó va ser nomenat president de Ports de l'Estat; la 'popular' Loreto Cascales (20 dies); la socialista Pilar Lucio, que cobrarà 24 dies perquè després va ser nomenada vocal del Consell de Seguretat Nuclear; Carmen Valido (Podem) i l'ara 'taronja' Soraya Rodríguez, que rebran l'equivalent a 26 dies; la 'popular' Pilar Cortès (29 dies); el també 'popular' Valentín Piriz (37 dies) i el socialista Javier Lasarte (51 dies)

En el Senat també van poder demanar la indemnització de transició i si escau només nou dels 194 senadors que van perdre la seva condició de parlamentari van renunciar a cobrar els 8.822,52 euros fixats en la Cambra alta. Entre els quals la cobraran figuren polítics de tots els grups, i també el fins ara únic parlamentaris nacional de Vox, Francisco José Alcaraz.

DESPRÉS PODEN DEMANAR LA INDEMNITZACIÓ PER CESSAMENT

Al marge d'aquesta prestació per l'aturada electoral, els diputats que no repeteixin en l'escó en la nova legislatura i que no percebin cap altre sou públic poden demanar una indemnització per cessament, sempre que hagin estat al Parlament un mínim de dos anys.

Aquest 'atur' serà l'equivalent a una mensualitat de l'assignació constitucional, fixada actualment en 2.972,94 euros, per cada any de mandat i amb un màxim de 24 mesos. Aquesta prestació no s'abonarà de cop, sinó mes a mes per donar temps a ajustos i poder cessar l'abonament si hi ha un canvi en la situació laboral de l'exparlamentari.