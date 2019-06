La marxa 'Des Güell a Lluc a peu' s'adapta a la Llei de Residus amb ampolles reutilitzables d'alumini

Publicado 26/6/2019 15:06:12 CET

La marxa popular 'Des Güell a Lluc a peu' que se celebra anualment a Mallorca s'adapta aquesta edició a la nova Llei de Residus aprovada a l'inici de l'any i substituirà les ampolles de plàstic per ampolles d'alumini reutilitzables.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en una nota de premsa. Es distribuiran 10.000 ampolles d'alumini perquè els participants puguin hidratar-se, gràcies a un conveni amb ERP i Ecopilas.

L'objectiu és reduir la generació de residus, sota el lema 'Caminam i reutilitzam'. La campanya té un cost total de 16.000 euros, dels quals 10.000 seran aportats per ERP i el Govern. La resta es finançarà amb aportacions voluntàries d'un euro per part dels caminants, que es lliuraran al moment d'inscriure's.

Així, en els llocs d'avituallament se substituiran les ampolles d'aigua de plàstic d'un sol ús per aquestes ampolles d'alumini que es podran emplenar en els dipòsits d'aigua de tot el recorregut.

El director general d'educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus en funcions, Sebastià Sansó, ha expressat la seva satisfacció per col·laborar "amb un dels esdeveniments socials "més importants de Mallorca" ja que "no hi ha millor manera que predicar amb l'exemple".