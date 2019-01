Medi ambient amplia les ZEPA de Balears en més d'11.000 hectàrees i inclou Sa Marina de Llucmajor

Publicado 17/1/2019 13:26:27 CET

El Consell de Govern aprovarà aquest divendres l'ampliació de les ZEPAS i acords complementaris per "potenciar" activitats agràries i ramaderes

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha anunciat aquest dijous l'ampliació de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) en més d'11.700 hectàrees que protegiran a 51 espècies diferents a 11 zones de protecció -vuit a Mallorca, dues a Eivissa i una a Formentera- entre les quals s'inclou l'ampliació en 4.000 hectàrees de la ZEPA de Sa Marina de Llucmajor.

En roda de premsa, el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, ha destacat la importància de "garantir" les activitats agràries perquè, segons ha afirmat, "són un factor determinant que garanteix la presència d'aus en aquestes zones", un element que està previst en els acords complementaris que també aprovarà aquest divendres el Consell de Govern. A més, Vidal ha insistit que a "Balears hi ha unes 15.000 hectàrees ZEPA en les quals la caça no s'ha vist afectada", en al·lusió a les crítiques dels últims dies per part del col·lectiu de caçadors.

Des de Medi Ambient han destacat la "necessitat" de completar la xarxa ZEPA, ja que la darrera revisió es va produir fa nou anys i consideren "convenient" actualitzar-la. Així mateix, Vidal ha remarcat que el pla d'ampliació "dóna compliment a les directives europees i manté la conservació d'avifauna" en aquestes zones protegides.

En aquest sentit, la Conselleria ha aprovat vuit noves ZEPAS a Mallorca: Massís de Randa (2.140 hectàrees), Pla de Vilafranca (1.730 hectàrees), Són Real (908 hectàrees), Pla donis Blanquer (861 hectàrees), Costa Nord-oest de Mallorca (560 hectàrees) i Maristany (43 hectàrees). A més, es creen les ZEPAS Illa d'en Calders (2,7 hectàrees) i Illeta de Cala Salada (0,6 hectàrees) a Eivissa i la ZEPA de Punta Prima (41 hectàrees) a Formentera.

D'altra banda, el pla de Medi Ambient amplia les hectàrees de dues ZEPAS ja existents: la de Sa Marina de Llucmajor, que ara tindrà 4.493 hectàrees protegides; i la de Sa Costera, que tindrà protegides 987 hectàrees. Cal recordar que el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) va reclamar la setmana passada la declaració d'una ZEPA a Sa Marina de Llucmajor amb la finalitat de protegir la milana, una espècie en perill d'extinció a nivell estatal.

El conseller ha destacat que el pla qualifica com ZEPA un total d'11.775 hectàrees, la qual cosa suposa un increment del 8,4 per cent en l'àmbit balear. Respecte a les espècies protegides, la figura de protecció cobrirà a les espècies més amenaçades, com l'àguila pescadora, el falcó negre, la gavina vermella, el corb marí i l'aguiló cenizo.

SOBRE LA LLEI AGRÀRIA: "HEM DE DEFENSAR ELS INTERESSOS DEL SECTOR AGRÍCOLA"

Preguntat per la polèmica de les últimes setmanes esdevinguda després de l'aprovació de la Llei Agrària, Vidal ha afirmat que "és normal que cadascú defensi els seus postulats", en referència a les discrepàncies que organitzacions agràries com Asaja han mostrat amb la norma aprovada al Parlament.

En aquest sentit, Vidal ha declarat que "hi ha altres interessos urbanístics legítims", però com a Conselleria "han de defensar" els interessos del sector agrícola.