Medi ambient reparteix 12.000 carmanyoles als centres escolars per potenciar que es porti fruita a l'escola

Publicado 25/2/2019 13:21:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca repartirà, en les setmanes vinents 12.000 carmanyoles i gots a diversos centres d'educació infantil i primària de Balears per potenciar que es porti fruita a l'escola.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, la mesura s'emmarca dins del programa escolar de fruita, hortalisses i productes làctics de la Unió Europea (UE)'Fruita a les escoles' i per la qual el Govern ha rebut en quatre anys prop d'un milió d'euros.

Des de la conselleria han explicat que el repartiment de carmanyoles i gots es durà a terme per potenciar que es porti fruita a l'escola i es begui suc de taronja i iogur per berenar, i reduir l'ús de productes d'un sol ús per protegir-les com a bosses de plàstic o paper d'alumini.

La direcció d'art i el disseny gràfic d'aquesta iniciativa ha anat a càrrec de Jordi Cerdà (Hastalastantas) mentre que la il·lustració és de Mar Oliver. La filosofia del disseny és posar de manifest que menjar fruita i làctics és divertit, a part de saludable.

El Programa està finançat en un 75 per cent pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga); la resta ho aporta el Govern a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba).

Les empreses que participen es comprometen a portar, almenys sis vegades durant el curs escolar, una peça de fruita o got de suc de taronja o de iogurt a cadascuna de les escoles que participen, partint d'un programa i calendari aprovat pel Fogaiba.

Durant la campanya 2017-18, 97.489 alumnes de 266 escoles van rebre 106.445 quilos de fruita i verdura, 1.142 litres de llet, i 18.001 quilos de iogurt. Els productes més comuns que s'han repartit han estat ametlles, suc de taronja, clementines, plàtans, síndries, melons, llet, iogurts, albercocs, maduixes, peres, pomes, prunes i raïm.