Meliá i Biduzz, entre les aplicacions turístiques premiades per Segittur i Fitur

Publicado 25/1/2019 11:01:01 CET

En les edicions anteriors s'han presentat més de 450 candidatures

MADRID, 25 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques (Segittur) i Fitur han donat a conèixer els guanyadors de la sisena edició del concurs per a aplicacions turístiques per a mòbils, 'The AppTourism Awards 2019', en reconeixement a la seva importància per als turistes a l'hora d'organitzar els seus viatges.

L'objectiu del concurs és premiar les millors aplicacions, tant nacionals com a internacionals, que ajuden a millorar l'experiència del turista en l'organització del viatge, en les diferents categories.

El jurat, presidit per Segittur i format per The Appdate, Turespaña, MMA Spain i Fitur, ha seleccionat a les guanyadores entre prop de 50 candidatures al concurs. De totes elles, 26 han correspost a la categoria nacional i 22 a la categoria internacional.

Les guanyadores han estat: Ilgrim, Camí de Santiago per la seva utilitat per als pelegrins (millor guia de destinació nacional); Sant Lorenzo de l'Escorial 360ª pel seu toc innovador (millor 'app' de turisme temàtic); Meliá per facilitar l'accés a serveis abans, durant i després de l'estada (millor 'app' de serveis turístics), Gouio per la usuabilitat i la qualitat del contingut (millor 'app' guia de destinació internacional) i Biduzz pel nivell d'interacció amb els usuaris (millor 'app' internacional de serveis turístics).