La memòria d'anàlisi que acompanya el decret del REB conclou que no hi ha impacte pressupostari immediat

Publicado 26/2/2019 18:24:25 CET

Assenyala que les mesures energètiques tenen "naturalesa programàtica, sense que cap d'elles impliqui per se un compromís de finançament"

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La memòria d'impacte normatiu del Reial decret Llei del Règim Especial de Balears (REB) conclou que la norma "no afecta els Pressupostos Generals de l'Estat ni implica despeses", fins i tot en la situació de pròrroga dels PGE de 2018.

L'informe que acompanya el text legislatiu, al que ha tingut accés Europa Press, assenyala que el decret-llei "no suposa cap variació" pressupostària en les mesures de transport perquè "no es modifica el percentatge de bonificació al transport aeri" legalment en vigor ni les condicions per ser beneficiari.

El mateix ocorre amb el transport marítim o la subvenció al transport de mercaderies, "ja que no es modifiquen els percentatges de bonificació que es recullen en el marc legal actualment en vigor".

"El que realment aporta aquesta norma és la continuïtat en l'aplicació d'una sèrie de mesures que han contribuït a la pròpia previsió constitucional d'aconseguir un just equilibri econòmic entre regions", s'indica en la memòria. Pel que fa a la resta de mesures previstes en el decret, sí que apunta que "caldrà estar a les disposicions que s'adoptin per a la seva concreta aplicació".

LES MESURES ENERGÈTIQUES "TENEN NATURALESA PROGRAMÀTICA"

D'altra banda, pel que fa a les mesures en l'àmbit de l'energia -com la interconnexió elèctrica interilles, l'electrificació dels ports i la segona connexió elèctrica amb la Península- l'informe manté que "tenen naturalesa programàtica, sense que cap d'elles impliqui per se un compromís de finançament i l'assumpció directa d'un cost per al sistema elèctric o els operadors".

L'informe incideix que és la planificació prèvia per part del Govern la que té "caràcter vinculant". "Només al moment en què una determinada infraestructura de transport és inclosa en la planificació, prèvia anàlisi de necessitat i de cost-benefici, se li atorga el dret a ser retribuïda amb càrrec als peatges que paguen els consumidors i de conformitat amb la metodologia de retribució de l'activitat que estableixi el regulador competent per a això", detalla.

Pel que fa a l'electrificació dels ports, la memòria d'impacte considera que "es tracta d'un mandat general que tampoc implica un cost immediat, sinó una voluntat del legislador".

El factor d'insularitat, explica, que és una dotació dels PGE de cada exercici i que la seva quantia inicial es fixarà amb "una metodologia consensuada en el marc de la corresponent Comissió Mixta d'Economia i Hisenda" entre l'Estat i la Comunitat Autònoma.

Aquest factor servirà perquè Balears rebi inversions de l'Estat en la mitjana del conjunt de les autonomies. Tots dos governs decidiran en Comissió Mixta i cada exercici l'ús d'aquests fons, que podran ser emprats en infraestructures ferroviàries, carreteres, instal·lacions hidràuliques, beques d'investigació i formació i millora de zones turístiques, entre d'altres. El decret, aprovat el divendres passat pel Consell de Ministres, ha de ser convalidat pel Congrés.