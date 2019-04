Menorca reunirà en les II Trobades Albert Camus' a Erri de Lucca, Cristina Morales i Tahar Ben Jelloun

Publicado 5/4/2019 17:50:55 CET

La directora reivindica la rebel·lia "enfront de la situació dramàtica del Mediterrani"

SANT LLUÍS (MENORCA), 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Les II Trobades Literàries Mediterrànies Albert Camus de la localitat menorquina de Sant Lluís --on va néixer l'àvia de l'escriptor-- reuniran del 25 al 28 d'abril a escriptors com l'italià Erri de Lucca, els espanyols Cristina Morales, Pedro Olalla i Luis García Montero, i el marroquí Tahar Ben Jelloun.

La directora, Sandra Maunac, ha destacat aquest divendres en roda de premsa que les trobades, titulades 'Sota el signe de Prometeu. Els camins de la rebel·lia', tindran 30 ponents d'11 països, amb experts en Albert Camus, i a veus contemporànies que aportaran la seva veu pròpia sobre aquest tema.

També estarà el comissari francès François Cheval, l'escriptora iraquiana Haifa Zangana, el filòsof camerunès Achille Mbembe, l'escriptor palestí Elias Sanbar, el cineasta israelià Amos Gitai i l'escriptora i productora libanesa Jihan El-Tahri, a més de la fotògrafa barcelonina Isabel Muñoz --Premi Nacional de Fotografia--, que aquest divendres inaugura exposició en el marc d'aquesta segona edició.

Maunac ha remarcat que aquestes trobades permeten que la figura d'Albert Camus segueixi inspirant per poder navegar millor pel present i el futur del Mediterrani: "Tornem per seguir retent homenatge a aquest escriptor i restituir el llegat del seu pensament mediterrani".

Ha considerat aquestes trobades com a salvavides enmig d'un món convuls, amb la vocació de ser una trobada del pensament i amb una mirada més rebel i internacional que en l'anterior edició, sota el símbol de Prometeu, "que desafia als déus per retornar el foc als humans".

REBEL·LIA

Maunac ha destacat la importància d'alçar un crit en comú i reivindicar la rebel·lia com a clau del pensament de Camus per atorgar-ho a la ciutadania d'avui dia: "Enfront de la situació dramàtica del Mediterrani, és fonamental restituir la rebel·lia", i ha precisat que s'usarà l'obra de Camus com a guia d'aquesta rebel·lia que crea comunitat, que necessita de l'altre i que sempre implica un límit.

Les trobades aprofundiran en aquesta rebel·lia com a força creativa, partint de la base que la rebel·lia ha de ser constructiva perquè, quan desemboca en destrucció, resulta il·lògica: "Cerquem crear noves mirades".

El festival, amb un pressupost que l'organització ha rebutjat quantificar, compta amb uns 160 inscrits, esperant igualar les xifres de l'anterior edició, i projectarà la tercera edició per 2021, i l'eix temàtic de la qual s'anunciarà en la jornada de clausura.

A part, el festival "unirà forces" amb el Festival de Jazz de Menorca, que se celebrarà les mateixes jornades del certamen, a part d'haver desplegat un projecte educatiu amb alumnes de Secundària que assistiran a algunes de les ponències de la trobada.

La vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la UIB, Joana Maria Seguí, ha destacat que aquestes jornades seran "molt polièdriques" pels temes tractats i la qualitat dels ponents.

L'alcaldessa de Sant Lluís, Montserrat Morlà, ha enaltit la consolidació d'aquest festival; la presidenta de Foment del Turisme de Menorca, Maite Salord, ha destacat la importància de mostrar l'illa com un espai de cultura; i el tinent d'alcalde de Cultura, Héctor Pons, ha celebrat l'aliança entre iniciatives culturals.

El conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, Miquel Àngel Maria Ballester, ha destacat que aquesta trobada bianual intercalada per premis no és una invitació a l'oci, sinó a l'esperit crític i amb "alt valor afegit" davant una Europa a la vora de cometre els mateixos errors que va cometre fa un segle, ha dit.