El mercat de segona mà a Balears va reduir l'impacte mediambiental de CO2 en 43.608 tones el 2018

Publicado 3/4/2019 16:45:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercat de segona mà a Balears va reduir l'impacte mediambiental de CO2 en 43.608 tones al llarg del passat any, segons l'estudi 'L'efecte mediambiental de la segona mà', desenvolupat per Milanuncios en col·laboració amb l'Institut d'Investigació Mediambiental de Suècia (IVL) i la consultora especialitzada en medi ambient Ethos International.

L'estudi assenyala que la compravenda d'objectes de segona mà entre particulars, que està experimentant "un gran creixement en els últims anys per l'auge d'Internet", té "un important efecte positiu sobre el nostre entorn".

L'informe conclou que els usuaris de Balears que utilitzen Milanuncios van aconseguir estalviar potencialment un total de 43.608 tones de CO2 en 2018 mitjançant la compravenda d'objectes de segona mà. A més, va permetre l'estalvi potencial de 2.856 tones de plàstic, quantitat equiparable a la necessària per fabricar 397 milions de borses; així com 19.920 tones d'acer, necessàries per produir 5.600 contenidors de mercaderies i 1.879 d'alumini, equivalent a 126 milions de llaunes.