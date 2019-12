Més de 20 docents de Mallorca participen en la formació del projecte europeu 'Soclimpact'

Publicado 11/12/2019 16:15:21 CET

Més de 20 docents de Mallorca han participat aquest dimecres en una formació del projecte europeu 'Soclimpact', amb el qual els centres ajuden en la recollida de dades a les costes de Balears i consciencien als alumnes de secundària sobre els efectes del canvi climàtic.

La formació, dirigida professors, ha tingut lloc al Centre Oceanogràfic de Balears coincidint amb la cimera mundial del clima a Madrid (COP25), segons ha informat la Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació en una nota de premsa. La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, ha estat present a la formació.

És el segon any consecutiu que la Conselleria col·labora amb el projecte europeu, amb 26 centres educatius de Balears, cinc més que a l'edició de l'any passat. Per illes, quatre són d'Eivissa, cinc de Menorca i 17 de Mallorca.

La finalitat d'aquesta col·laboració és que els alumnes construeixin aparells de mesura i facin campanyes de recollida de dades amb ells. Aquestes dades seran utilitzades pels investigadors en estudis sobre els impactes del canvi climàtic a les costes de Balears i a l'estudi del nivell del mar.

En paral·lel, els centres aprofiten aquest treball per realitzar projectes educatius relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament amb els de acció pel clima i la vida submarina.

A més, el projecte Secosta, una iniciativa de 'ciència ciutadana' del Centre Oceanogràfic i l'Universitat de les Illes Balears (UIB), implica als estudiants en les tasques d'investigació de Soclimpact, i com a novetat per a aquest curs, el projecte Venom, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Venom té com a objectiu desenvolupar una xarxa suficientment densa de mareògrafs/barògrafs a Balears i estudiar les variacions espacials del nivell del mar a diferents escales, cobrint des de 'rissagues' fins a la pujada del nivell del mar. Actualment existeix a les Illes una xarxa de 12 punts monitorizats però no és suficient per entendre les diferències espacials en la variabilitat del nivell del mar.

Aquestes formacions es faran a Eivissa i Menorca el proper mes de gener.