Més de 2.000 voluntaris participen al mig centenar de batudes per netejar les costes de Palma

Publicado 8/5/2019 14:35:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha detallat aquest dimecres que més de 2.000 persones voluntàries han participat des de setembre fins a maig en cinquanta accions de neteja del litoral de Palma, la majoria d'elles realitzada per centres escolars coordinats per la Fundació Save the Med.

Del total de batudes, més de la meitat (en concret, 33) s'han realitzat aquest any mentre que les 17 restants que es van realitzar durant 2018. En aquest sentit, Cort ha qualificat de "molt positiu" l'increment de les activitats així com l'interès per la neteja del litoral i de la problemàtica dels residus en la costa i el mar.

Així, el Consistori ha agraït el treball als voluntaris i a les entitats col·laboradores tant per la retirada de residus com per la "conscienciació" cap a tota la societat sobre el problema de la contaminació del mar que es deriva de les accions de voluntariat.

PLÀSTICS D'UN SOL ÚS

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, la major part dels residus que es recullen en les batudes de neteja del litoral són plàstics i objectes d'un sol ús que amenaça en contaminar el mar, ja que els residus perjudiquen "greument" els ecosistemes marins i la supervivència de moltes espècies.

Per tot això, Cort ha aprovat el Programa de Prevenció de Residus l'objectiu del qual és "sensibilitzar i augmentar el coneixement de la ciutadania sobre les seves decisions com a consumidors i generadors de residus per fomentar el consum responsable". En aquest sentit, el Consistori ha recordat que la Llei de Residus suposa un "avanç important" en la reducció de productes d'un sol ús per limitar els plàstics, com a borses o envasos.

Al programa han participat les entitats Amics de la Terra, Mallorca Viva, Palma Aquarium, Club Como Peces i la Fundació Save the Med, que organitza aquestes activitats per a centres educatius de Balears. De fet, aquest mateix dimecres una trentena d'alumnes de l'IES Marratxí han participat en la recollida i classificació de residus en Es Carnatge.

Cal recordar que les activitats de neteja del litoral han d'estar autoritzades per la Coordinació municipal de Platges per coordinar les accions de voluntariat amb els serveis de neteja així com implicar el servei de vigilància i socorrisme.