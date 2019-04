Més de 27.000 joves de Balears votaran per primera vegada en les eleccions generals

Publicado 26/4/2019 13:29:52 CET

El vot per correu augmenta un 27% respecte a 2016

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, ha informat aquest divendres que un total de 27.302 joves votaran per primera vegada en els propers comicis generals del 28 d'abril, després d'haver complert la majoria d'edat, i que, juntament amb altres nous residents votants, permeten que el cens electoral incrementi fins als 801.707.

Així ho ha expressat Sánchez en roda de premsa, on, en termes més concrets, ha explicat que la cita mobilitzarà a 3.645 membres de taula, a 644 representants de l'Administració i a 1.807 agents de seguretat --Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local-- i, a més, ha apuntat que "com a xifra significativa" el vot per correu ha augmentat un 27 per cent respecte a les últimes eleccions a les Corts Generals de 2016.

Per la seva banda, el secretari general de la Delegació del Govern, Ramón Morey, qui també ha intervingut en la roda de premsa, ha concretat que hi haurà habilitats 385 col·legis, amb 1.215 taules i el doble d'urnes, 2.430, destinades al Congrés dels Diputats i al Senat.

En aquest sentit, es presenten onze llistes al Congrés a les Illes i, pel que fa a el Senat, hi ha 10 candidatures a Mallorca i 9 a Eivissa, Menorca i Formentera. Per a això, s'imprimiran més de 5 milions de paperetes per a la Cambra baixa i més de 700.000 per a l'Alta.

En relació als avanços sobre participació i al procés d'escrutini, Morey ha detallat que, principalment, s'establiran "quatre moments de comunicació" entri amb els representants de l'Administració i el Ministeri de l'Interior.

Més concretament, hi haurà 644 representants i 436 operadors transmissors que permetran enviar la informació al Ministeri amb dispositius tableta. "Es va fer un simulacre sobre aquest procediment el passat 13 d'abril i va funcionar bé", ha afegit Morey.

No obstant això, hi ha cinc col·legis, "que no aconsegueixen el mínim de cens", que funcionaran amb el mètode tradicional i, per tant, informaran per telèfon. Són Fornalutx, Ariany, Bañalbufar, Deià i Estellencs.

Pel que fa a aquests "moments de comunicació", segons el secretari general, el primer serà amb l'obertura de col·legis "per saber si s'han obert correctament o hi ha hagut alguna incidència en començar la jornada electoral".

Més tard, a les 14.00 hores hi haurà un segon avanç on es facilitarà informació sobre la participació i que s'actualitzarà a les 18.00 hores. Finalment, a partir de les 20.00 hores s'oferirà la transmissió dels resultats, primer els de el Congrés i després del Senat.

Morey ha explicat que la informació es publicarà a la pàgina web del Ministeri de l'Interior i hi haurà alguna compareixença, si bé no ha concretat en qual dels avanços es durà a terme.

Així mateix, ha subratllat que "per a qualsevol problema, hi ha prevista una taula d'incidències en la Delegació del Govern" que estarà, a més, "en comunicació contínua" amb l'Oficina del Cens Electoral --oberta durant tota la jornada-- i en "fil directe" amb la Junta Electoral.

D'altra banda, Sánchez ha detallat el dispositiu de seguretat estarà format per 770 agents de Guàrdia Civil, 606 de Policia Nacional i 431 de Local, i finalment, ha afegit que el Ministeri de l'Interior ha invertit 830.000 euros en la despesa de les eleccions generals a Balears.

Amb tot, Morey ha volgut apel·lar "al sentit de la responsabilitat" a aquells que han estat designats a formar part de les taules i ha recordat que, en cas de no comparèixer de forma injustificada "pot haver-hi una multa de 6 a 24 mesos o de tres mesos a un any de presó".