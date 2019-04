Més de 4.000 persones es presenten al concurs-oposició per cobrir 450 places d'auxiliar administratiu

Publicado 7/4/2019 12:38:32 CET

Un total de 4.188 aspirants --3.337 a Mallorca, 275 a Menorca i 264 a Eivissa-- han participat en el concurs-oposició per cobrir 450 places corresponents a la convocatòria d'auxiliars administratius de la Conselleria de Salut del Govern.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, s'ha previst un dispositiu de 277 persones a Mallorca, Menorca i Eivissa perquè les proves es desenvolupin correctament.

A partir de les 10.00 hores d'aquest diumenge han començat les proves, en un torn únic, que han tingut lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa.

A Mallorca, concretament, les proves s'han dut a terme als edificis Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Xifre, Mateu Orfila, Anselm Turmeda i Ramon Llull, de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

A l'illa de Menorca la prova s'ha desenvolupat en l'IES Cap de Llevant, i a Eivissa, en l'IES Santa Maria.

L'any 2018 s'han dut a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per 4.925 sol·licituds rebudes.

Cal destacar que el set per cent del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, sense perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per complir les funcions pròpies de la plaça.

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d'una fase d'oposició amb un valor del 60 per cent i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 per cent.

La qualificació final s'extreu sumant les puntuacions obtingudes en les dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i investigació, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d'una llengua estrangera, 3 punts.

Finalment, des de la Conselleria han recordat que és important recordar que s'admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes de feina pública encara que no s'acrediti cap nivell de capacitació lingüística.