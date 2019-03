Més de 4.000 persones s'inscriuen a les oposicions docents d'Educació per 2019

Publicado 27/3/2019 13:23:08 CET

El 97% dels inscrits formen part de la llista d'interins

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.206 persones s'han inscrit en la convocatòria d'oposicions docents per 2019 dels quals 3.023 són dones i 1.183 homes i, a més, el 97 per cent dels inscrits formen part de la llista d'interins docents de Balears, segons ha informat aquest dimecres la conselleria d'Educació i Universitat a través d'un comunicat.

La cartera dirigida per Martí March ha avançat que les proves s'iniciaran el 22 de juny de 2019 i, a més, ha assenyalat que el 67,96 per cent de les places s'oferiran a Mallorca; Eivissa abastarà el 20,83 per cent de l'oferta; Menorca, el 8,15 per cent; i Formentera, el 3,06 per cent.

En aquest sentit, Educació ofereix en aquesta nova convocatòria un total de 1.070 places per a docents i 10 per a inspectors educatius. Així, es convoquen 460 places a professors de Secundària (el 42,50 per cent del total de l'oferta) i 430 places a Infantil i Primària (un 39,81 per cent del total).

A més, la Conselleria ha assenyalat que la nova convocatòria ofereix un total de 130 places de suport educatiu que es corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica (53) i Audició i llenguatge (31) a Primària i Orientació a Secundària (49).

En la mateixa línia, les oposicions ofereixen un total de 168 places de Formació Professional (115 a Mallorca, 20 a Menorca, 29 a Eivissa i 4 a Formentera) i 10 places d'Inspecció Educativa a Balears.

NOVETATS: ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA EL PRIMER DIA

Com a novetats d'aquestes oposicions, Educació ha destacat que els aspirants, que tindran dues oportunitats de presentar-se en aquesta nova convocatòria, lliuraran la programació didàctica el primer dia de la celebració de la fase d'oposició per evitar que les persones de Menorca, Eivissa i Formentera es desplacin expressament a Mallorca per lliurar l'esmentat material. A més, cada aspirant tindrà una còpia del seu examen en les proves escrites.

Respecte a la durada de la fase de pràctiques, la Conselleria ha posat l'accent que, malgrat que la durada general continua sent de 5 mesos, la resolució contempla la possibilitat que aquesta fase sigui d'almenys tres mesos en els casos de maternitat i de força major acreditats.

A més, la nova convocatòria manté les novetats incorporades el 2018, com són que les dues parts de la primera prova seran anònimes i en dies diferents; l'eliminació de la lectura pública; l'ús d'aparells electrònics en l'exposició de la unitat didàctica; l'establiment de l'aplicació informàtica de Gestió d'Oposicions Docents com a canal de comunicació dels tribunals; o la possibilitat de presentar reclamacions tant al final de la fase d'oposició com al final de la fase de concurs (mèrits).

ADJUDICADES EL 91% DE LES PLACES DE 2018

Respecte a les oposicions de 2018, Educació ha informat que es van adjudicar el 91,27 per cent de les places que van sortir a concurs, cobrint un total de 920 places de les 1.008 que integraven l'oferta d'oposicions, per la qual cosa van quedar desertes un total de 88 places que van representar el 8,73 per cent del total.

D'aquestes adjudicacions, el 87,8 per cent van ser per a interins que havien treballat durant els últims 5 anys en algun centre públic de Balears. A més, la Conselleria ha assenyalat que, entre les places adjudicades en 2018 i 2019, s'han estabilitzat un total de 1.101 places, la majoria d'elles per a docents interins.

D'altra banda, Educació ha remarcat que la xifra d'interins ha baixat 7 punts des de l'inici de legislatura, passant del 37,14 per cent en 2015 al 30 per cent en 2018.