Més de 4.400 persones participen aquest diumenge a les oposicions d'infermeria de Balears

Publicado 12/5/2019 14:47:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.443 persones han participat aquest diumenge en els exàmens de les convocatòries d'oposicions per cobrir 1.268 places vacants de personal d'infermeria a Balears, segons ha informat la conselleria de Salut en una nota.

Les proves han començat a partir de les 10.00 hores d'aquest diumenge de forma simultània a Mallorca (Universitat de les Illes Balears), Menorca (IES Cap de Llevant) i Eivissa (IES Santa Maria), en les quals han participat 3.473 persones a Mallorca, 323 a Menorca i 647 a Eivissa.

7% PLACES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Cal destacar que el 7 per cent del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per complir les funcions pròpies de la plaça.

La cartera dirigida per Patricia Gómez ha detallat que hi ha convocades 132 places més per a les categories de facultatiu especialista d'àrea (FEA) d'obstetrícia i ginecologia (29 places), FEA d'aparell digestiu (16), psicòleg clínic (53), farmacèutic d'atenció primària (9) i infermer de salut mental (25). En total, per a totes les convocatòries es presenten 2.133 aspirants.

Finalment, la Conselleria ha recordat que el Servei de Salut ja ha realitzat els exàmens d'oposició de vint categories per optar a 2.144 places de l'oferta d'ocupació pública, als quals s'han presentat 14.042 aspirants.