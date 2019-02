Més de 50 empreses oferiran 1.700 llocs de treball a la Fira de l'Ocupació de PalmaActiva

Publicado 25/2/2019 20:17:15 CET

Un total de 51 empreses oferiran 1.747 llocs de treball a la Fira de l'Ocupació de PalmaActiva, que tindrà lloc els dies 6 i 7 de març en el Palau de Congressos.

En un comunicat difós aquest dilluns, la regidora de Turisme, Comerç i Treball de Cort, Joana Maria Adrover, ha detallat que la fira serà de dos dies "per facilitar que el màxim nombre de persones pugui acudir" i ha assegurat que les empreses faran 16 jornades de selecció, la qual cosa "permetrà que moltes més persones prenguin partit de les dinàmiques grupals de selecció de personal".

A més, Adrover també ha destacat que les empreses s'han distribuït per sectors econòmics pel que en el primer dia hi haurà entitats del sector turístic i el segon dia les empreses seran d'altres sectors de serveis.

En aquest sentit, la regidora ha apuntat que des de Cort "intenten personalitzar l'espai, reduir les cues i el temps d'espera, aconseguir el major nom de llocs de treball que oferir a la ciutadania i afavorir la diversitat de perfils professionals".

D'altra banda, Adrover ha assenyalat que aquest any hi haurà aparcaments per a bicicletes i ha recordat que es podrà acudir a la Fira amb les línies d'autobús 1, 15, 18, 23, 25, 28, 29, 30 i 31.

Finalment, des de Cort han apuntat que a la presentació de la Fira de l'Ocupació també han assistit representants d'empreses participants així com la coordinadora de Turisme, Comerç i Treball de l'Ajuntament de Palma, Pepa Peláez.