Més de 500 famílies de malianes residents a Palma rebran tractaments gratis de salut bucodental

L'Escola Universitària Adema a través de la seva Fundació 'Adema+' i la Fundació 'Balcat solidaris' han signat un conveni per donar prestacions odontològiques assistencials i que beneficiarà a més de 500 famílies de malienses residents a Palma.

Segons han concretat des d'Adema en un comunicat, podran rebre tractaments gratuïts en millora i promoció de salut bucodental en la Clínica Universitària d'Odontologia Adema.

Més concretament, podran disposar de programes de promoció i millora de la salut bucodental, com el diagnòstic i instruccions d'higiene bucodental de possibles patologies, tractament gingival o periodontal, tractament conservador d'obturacions, endodòncies i reconstrucció o rehabilitador.

Els tractaments es realitzaran emmarcats en les activitats docents de les diferents assignatures del Grau d'Odontologia.

"És molt important per al col·lectiu compost per més de 500 famílies malianes residents a Palma i dels treballadors del Centre Especial d'Ocupació Balcat d'Iniciativa Social que puguin comptar amb un servei tan necessari i que, en ocasions, es converteix en primera necessitat tant per a nens com per a persones majors", ha explicat el fundador i patró de la Fundació Balcat Solidaris, Amadeu Jové.

Per la seva banda, el soci fundador de l'Escola Universitària Adema, Gabriel González, ha explicat que es farà un treball "tant assistencial com d'educació" per a la salut amb estratègies basades en el foment d'una dieta equilibrada i recomanacions sobre hàbits saludables bucodentals com a ús de pasta de dents fluorada, raspallat, etc, entre d'altres".

D'altra banda, un equip de l'Escola Universitària Adema té previst desplaçar-se fins a Mali en els propers mesos juntament amb membres de Balcat per realitzar diferents prospeccions a les regions de Bamako, Kayes i Sikasso, on Balcat té diversos projectes i col·laboracions per muntar un dispositiu voluntari d'odontologia i higiene bucodental.