Més de 70 músics commemoren el 30 aniversari de la Banda Simfònica de Balears en el Claustre de Pollença

Publicado 1/8/2019 13:00:02 CET

El concert homenatjarà al primer director de la banda, autor de l'actual versió de l'himne de Mallorca, 'La Balanguera', Pascual V. Martínez Llopis

PALMA DE MALLORCA, 1 Ag. (EUROPA PRESS) -

Més de 70 músics commemoraran el 30 aniversari de la Banda de Música Simfònica de Balears, que es durà a terme diumenge que ve, 4 d'agost, a les 20.00 hores, en el Claustre de Santo Domingo de Pollença, i que homenatjarà al primer director de la banda, autor de l'actual versió de l'himne de Mallorca, 'La Balanguera', Pascual V. Martínez Llopis.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, en una roda de premsa acompanyada d'alguns dels músics i membres de la banda quan es va formar el 1989, Tomeu Aulí i Pascual Martínez-Forteza, que participaran en el concert com a director i clarinet solista, respectivament.

El director de la Federació de Bandes de Música, Juan Carles Julià, ha expressat que és un "honor" comptar amb un músic com Pascual Martínez-Forteza --fill del primer director de la banda, Pascual V. Martínez i membre de l'Orquestra Filharmònica de Nova York-- que durà a terme un solo del concert amb el seu clarinet.

El director de la banda, Tomeu Aulí, ha explicat que la programació serà variada, ja que la banda interpretarà des d'un pasdoble inicial a un concert per a banda i clarinet escrita per Jesús Santandreu, amb un "llenguatge modern i harmonia contemporània". Serà en aquesta peça on es podrà escoltar al clarinetista mallorquí Martínez-Forteza.

Martínez Forteza ha explicat que després d'estar 23 anys fora de l'illa li fa "moltíssima il·lusió" homenatjar en un concert al seu pare i poder actuar a Mallorca. A més, ha recordat els anys en els quals es va fundar la banda, quan ell tenia 16 anys.

"És un moment molt especial per a nosaltres perquè vam ser membres fundadors sent nens. A més, el meu pare va ser professor de la Banda i professor del Conservatori, a més d'entregar moltíssim a la música. Crec que serà un concert molt bonic", ha explicat el músic establert a Nova York.

El repertori continuarà amb 'Marxa Eslava', una de les peces que es van interpretar en el primer concert de la banda fa 30 anys, i una altra peça d'un mallorquí i compositor reconegut, Salvador Brotons, 'Carpe Diem'. Finalment, es podrà escoltar 'Song of the Wiz', una peça musical per a la banda que posarà punt final al concert.