MÉS acusa a Casado de tractar "com a ostatges" als presos independentistes i de comportar-se "com un 'hooligan'"

Publicado 4/2/2019 12:40:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca en el Parlament balear Miquel Gallardo ha acusat aquest dilluns al president del PP nacional, Pablo Casado, de comportar-se "com un 'hooligan' respecte als presos independentistes, als qui "vol tractar com a ostatges" malgrat que estan "en una situació de presó preventiva".

Així s'ha expressat Gallardo durant una roda de premsa en el Parlament, on ha criticat que Casado demanés que els presos traslladats a Madrid no tornin a Catalunya després del judici del 'procés'.

Gallardo ha dit que la situació "contrasta moltíssim" amb d'altres, com "els privilegis que ha tingut" l'expresident del Govern, Jaume Matas; la "presó particular" d'Iñaki Urdangarin, o els casos de la dona de Bárcenas o els membres de la 'Manada', que "segueixen lliures i al carrer".

El diputat ecosobiranista ha mantingut que això suposa una "reculada" que "perjudica la convivència". A més, ha expressat la seva "preocupació" pel desenvolupament del judici i ha manifestat la seva "solidaritat i suport" als acusats.

Aquest divendres, Casado va demanar al president del Govern, Pedro Sánchez, que "aprofiti" que els encausats pel procés independentista i pels actes ocorreguts a Catalunya l'1 d'octubre de 2017 han arribat a Madrid per no permetre el seu retorn a Catalunya, "on han tingut una absoluta desigualtat en el tractament penitenciari".

Durant una visita a Ciudad Real, Casado va assegurar que la presó de Llédoners ha estat "la Catedral de l'independentisme", cosa que al seu entendre no hauria d'existir en règims penitenciaris com l'espanyol.