MÉS acusa PP i Vox de "retrocedir 15 anys" en "confondre" la violència de gènere amb la violència domèstica

La diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha acusat PP i Vox de "retrocedir 15 anys" en confondre "la violència de gènere que ha provocat la mort de gairebé 1.000 dones des de 2003 amb la violència domèstica".

"El PP s'allunya cada dia més de la lluita contra la violència de gènere iniciada l'any 2004 amb l'aprovació de la Llei a nivell estatal i amb el Pacte d'Estat el 2018 i creiem que és una penalització voler perpetuar drets patriarcals instal·lats en la societat", ha apuntat aquest dilluns en roda de premsa.

En aquesta línia, ha lamentat que a dia 7 de gener ja hi hagi "una dona assassinada, 'La Manada' al carrer, una menor violada i una altra violació múltiple" i ha recordat que la violència de gènere és "una violència específica reconeguda en tots els organismes internacionals".

Així mateix, ha lamentat que la portaveu del Grup Parlamentari Popular, Margalida Prohens, "no s'hagi aixecat contra la deriva de l'extrema dreta que penalitza la violència de gènere amb postulats d'indefensió dels homes enfront de les denúncies de les dones en els jutjats".

Referent a això, ha remarcat que "més d'un 90 per cent de les víctimes són dones i menys d'un 1 per cent de les denúncies són falses" i ha lamentat "aquest allunyament" per part del PP "en la defensa dels drets fonamentals de les dones reconeguts per l'ONU".

ACCÉS A l'HABITATGE

D'altra banda, la diputada s'ha mostrat satisfeta que la Llei hipotecària hagi passat el tràmit del Congrés i estigui en el Senat i ha assegurat que aquest ha estat "un objectiu clar" de l'Executiu balear "per defensar l'accés l'habitatge i l'increment del pressupost per a habitatges socials".

Per la seva banda, el diputat de MÉS, Miquel Gallardo, ha destacat que la prioritat del Govern en el que queda de legislatura és aprovar les lleis de residus, canvi climàtic i sostenibilitat a Formentera, ja que es tracta de tres lleis pioneres a Espanya que suposaran un canvi substancial en la vida de les persones".

"Són lleis ambicioses i sembla que estem en el bon camí i que s'acabaran aprovant i obrint un camí que seguirà en altres CCAA i al Govern central", ha conclòs.