Més d'1,1 milions de passatgers passaran pels aeroports de Balears en la propera operació sortida d'estiu

Publicado 12/7/2019 17:59:33 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els aeroports de Balears registraran un total de 7.280 moviments en una nova onada de vols prevista amb motiu d'un tram d'operació sortida d'estiu des d'aquest divendres 12 de juliol fins a dimarts que ve dia 16, pel qual les companyies aèries han ofert un total d'1.140.032 milions de places.

Segons han informat des d'Aena a Europa Press, per a aquest divendres 12 de juliol hi ha previstes 1.378 operacions d'arribada i sortida en el conjunt dels tres aeroports de Balears --Palma, Eivissa i Menorca--, amb 212.777 seients oferts.

El dissabte, dia 13 de juliol, serà el dia de major trànsit en els aeroports de les Illes amb un total de 1.689 vols programats, per a una oferta de 264.291 seients disponibles.

El diumenge, 14 de juliol, serà el segon dia amb major trànsit amb un total de 1.536 vols previstos i una oferta de 231.247 seients per a passatgers.

Pel que fa a el dilluns i dimarts, 15 i 16 de juliol, hi ha programada per a tots dos dies una circulació d'uns 1.340 vols al dia. El dilluns hi haurà 207.839 seients disponibles, mentre que el dimarts hi haurà un total de 217.878.

L'AEROPORT DE PALMA, EL MÉS CONCORREGUT

L'aeroport de Son Sant Joan és el que registra un major trànsit previst per a aquests dies d'arrencada de l'estiu, amb un total de 4.603 operacions fins al 16 de juliol, per a un total de 769.700 seients oferts.

El dia amb major nombre de vols programats a l'aeroport de la capital serà el dissabte, amb 1.026 moviments previstos, i un total de 174.218 seients oferts.

Pel que fa als altres aeroports de Balears, li segueix el d'Eivissa amb un total de 1.872 moviments i 247.141 places ofertes i el de Menorca, amb 805 moviments i 123.191 seients disponibles durant aquest període.

A NIVELL NACIONAL

A nivell nacional, els aeroports registraran un total de 33.408 moviments amb més de 5,4 milions de places ofertes. Aquest divendres dia serà el dia de major trànsit en el conjunt de la xarxa amb un total de 6.778 vols programats, per a una oferta de 1.082.500 seients disponibles.

L'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas és el que registra un major trànsit previst per a aquests dies d'arrencada de l'estiu, amb un total de 6.139 operacions fins al 16 de juliol, per a un total d'1.100.100 seients oferts.

Per la seva banda, l'aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat registrarà 5.307 vols durant els propers cinc dies, amb 986.260 places disponibles. El dia de major trànsit serà aquest divendres 12 de juliol, amb un total d'1.106 operacions previstes i 204.600 seients oferts.

Un altre dels aeroports més visitats aquests dies és el de Màlaga-Costa del Sol que espera rebre durant aquests propers cinc dies un total de 2.458 enlairaments i aterratges per a un total de 405.200 seients oferts.