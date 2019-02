MÉS defensa a Noguera i remarca que el seu codi ètic "només contempla la dimissió en casos de corrupció"

Publicado 15/2/2019 13:32:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha defensat aquest divendres a l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, després de l'admissió a tràmit d'una querella per prevaricació contra ell per la regulació del lloguer vacacional a la ciutat, i ha remarcat que el seu codi ètic "només contempla la dimissió en casos de corrupció".

En un comunicat, la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, s'ha reafirmat en les "polítiques valentes" del seu partit que "garanteixen l'accés de l'habitatge" i van en defensa de l'"interès general" i dels "interessos dels residents, per sobre dels interessos turístics o econòmics de determinats sectors".

D'aquesta manera, ha assenyalat que "estan en joc dos models de ciutat: el dels interessos d'uns pocs o el que posa a les persones en el centre de les polítiques públiques".

Segons ha dit, "la pujada del preu de l'habitatge a Palma ha estat, en bona part, provocada per la proliferació dels pisos de lloguer turístic, alguna cosa que implicava la necessitat d'una actuació a la ciutat". "El dret a l'habitatge és fonamental, i aquest s'ha de garantir amb totes les eines que té l'Ajuntament de Palma al seu abast", ha emfatitzat.

La demanda, que ha estat interposada per la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur), assenyala el delicte de prevaricació, en un cas on, asseguren, "no s'apliquen els dos supòsits que sustenten aquesta acusació". "Aquests dos supòsits són: arbitrarietat en la motivació i contravenir una llei amb coneixement de causa", ha assegurat Truyol.

Des de MÉS per Palma consideren que, d'una banda, "no hi ha arbitrarietat en la motivació" ja que "la iniciativa de la regulació venia marcada per la Llei de turisme, per l'aprovació en ple de Cort d'una iniciativa popular" i "la motivació de l'expedient i la resolució final de regulació del lloguer turístic està basada en informes tècnics i en l'interès general".

D'altra banda, consideren que "no contravé cap llei amb coneixement de causa: de fet, era d'obligació legal regular el lloguer turístic d'acord amb la normativa autonòmica". Per això, la formació ecosoberanista defensa que el que ha fet Noguera i el seu equip de govern ha estat "donar compliment a un acord de plenari", una proposta presentada com a iniciativa popular per la Federació de les Associacions de Veïns de Palma.

Segons ha dit Truyol, la possible recerca de Noguera no s'emmarca "en cap cas de corrupció, per la qual cosa no impedeix de cap manera que sigui candidat a l'alcaldia de Palma". "El codi ètic de MÉS només contempla la dimissió en casos de corrupció, i aquest no és el cas d'Antoni Noguera", ha reiterat.