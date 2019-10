MÉS-Estimam Palma proposa una moratòria en la contractació de l'arribada de creuers

Publicado 7/10/2019 14:13:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct.

MÉS-Estimam Palma ha proposat aquest dilluns una moratòria en la contractació de l'arribada de creuers en el Port de Palma i ha anunciat la seva intenció de fixar un límit en l'arribada d'aquests, que podria incloure l'exigència de models de vaixells eficients i moderns, entre altres possibles mesures.

Segons ha informat la coalició en una nota de premsa, urgeix una solució per donar compliment a un dels acords del govern Cort, ja que des de l'inici d'aquesta legislatura s'han mantingut contactes entre institucions, encara que avui dia no hi ha cap proposta concreta.

Amb la moratòria, diuen, es podran prendre les decisions amb el sector i les institucions afectades de forma consensuada i en benefici dels veïns de Palma, ja que l'arribada de creuers pel 2020 i 2021 ja està negociada i contractada.

ELS EFECTES DELS CREUERS, SEGONS LA COALICIÓ

Segons MÉS-Estimam Palma, la ciutat està suportant els efectes que suposa l'arribada de més de dos milions de turistes a l'any.

D'altra banda, diuen, el centre de la ciutat rep la "pressió humana" de més de 8.000 persones més, tenint en compte que la població està xifrada en 20.000 habitants.

En concret, asseguren que una de cada tres persones en el nucli antic és un turista, un fet que provoca la turistització i desplaçament dels veïns del centre històric i altres barris afectats.

A més, manifesten que els efectes mediambientals que generen els creuers tenen un impacte en la contaminació atmosfèrica --dupliquen les emissions de Diòxid de Nitrogen que genera la central de carbó donis Murterar--, i cada passatger genera 350 litres de residus al dia i generen contaminació a les aigües del mar.

LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D'ALIANÇA MAR BLAVA

Finalment, la coalició recolza en la declaració institucional promoguda per Aliança Mar Blava per reclamar en l'estat la creació d'una àrea de control d'emissions en el Mediterrani (Med-EVA) per limitar la contaminació de l'aire produïda pels vaixells, i aplicar estàndards més estrictes sobre les emissions per garantir l'equilibri entre la sostenibilitat del sector marítim i la protecció ambiental i social de les poblacions costaneres del Mediterrani.