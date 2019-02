MÉS Menorca subratlla que el pas de Camps a Vox "no estranya" perquè "el sector més extremista del PP s'ha ressituat"

Publicado 26/2/2019 12:34:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Menorca, Nel Martí, s'ha mostrat aquest dimarts poc sorprès per la incorporació del 'popular' menorquí Antoni Camps a Vox, ja que "el sector més extremista del PP s'ha ressituat en altres llocs, ja sigui amb Cs o amb Vox".

Per a Martí, el pas de Camps a Vox "estava bastant cantat" perquè "tots ja el situaven per les seves declaracions i posicionaments fóra del PP" i ara "això s'ha materialitzat".

"Les seves aportacions seran les mateixes que fins ara", ha assenyalat el diputat de MÉS per Menorca en declaracions als mitjans.

Camps s'ha absentat aquest dimarts del ple, on tenia plantejada una pregunta oral al Govern que finalment no s'ha formulat. Al llarg de la sessió, les forces de l'esquerra han aprofitat diferents intervencions per fer esments a la notícia.

D'altra banda, Martí ha valorat la previsible aprovació de la Llei de Consultes, que ha definit com una "bona llei" si bé creu que "no és la millor" i "la que es mereix" Balears.