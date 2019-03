Més de mig miler d'estudiants protesten a Palma davant la "emergència climàtica"

Publicado 15/3/2019 16:37:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Març (EUROPA PRESS) -

Més de 500 estudiants han secundat aquest divendres la 'vaga pel clima' i han sortit a manifestar-se a Palma davant "l'emergència climàtica" per exigir als governs que compleixin amb els Acords de París.

La protesta a Palma s'emmarca en una vaga mundial estudiantil pel clima, promoguda pel moviment internacional 'Fridays for future'. L'organització ha promogut mobilitzacions a més de 100 països emulant a l'adolescent sueca Greta Thunberg, inspiradora d'aquest moviment estudiantil, que el passat estiu va començar a protestar enfront del parlament de Suècia per reclamar que els polítics actuïn contra l'escalfament global. La manifestació de Palma és una de les 60 protestes convocades aquest divendres en tota Espanya.

Durant la manifestació, que ha obligat a tallar el trànsit temporalment a diversos carrers del centre, han corejat lemes com "si la terra fos un banc, ja l'haurien rescatat", "a tu també t'afecta", "qui estima Mallorca no la destrueix" o "sense renou el Govern no es mou".

També han exhibit pancartes amb missatges com "no hi ha planeta B", "hi ha més plàstic que sentit comú" i "en 80 anys Mallorca serà un desert", entre uns altres.

La mobilització ha començat en la Plaça de l'Institut Balear -coneguda popularment com a 'Plaça del Tub'- i ha acabat davant la Delegació del Govern a Balears, passant per Via Roma, La Rambla, Plaza Weyler, Plaza Joan Carles I i el Passeig del Born, tot això al ritme d'una 'batucada'. Davant la seu de la Delegació diversos joves han llegit un manifest amb el qual els estudiants s'han demanat "quin sentit té formar-se acadèmicament" si no tenen "futur".

Amb la protesta també demanaven implantar assignatures d'educació ambiental; ampliar i electrificar el sistema de transport públic; executar la Llei de Transició Energètica aprovada; limitar la circulació de vehicles de combustió i promoure la mobilitat no motoritzada; reduir el pes del turisme en el model econòmic; recuperar els espais forestals; i crear bancs públics de llavors locals.

També han reclamat exigir a les indústries més contaminants que se cenyeixin a les polítiques mediambientals; fomentar la venda a orri per tal "que la cultura d'usar i tirar quedi obsoleta; evitar la contaminació d'aqüífers naturals; remodelar i construir noves instal·lacions de purificació d'aigües; vigilar l'abandó d'enderrocs a zones aïllades o en obres; evitar acords petrolífers; i detenir el creixement urbanístic i territorial, "i especialment macroprojectes com Palma Springs".

En el manifest han posat l'accent principalment en la situació de Balears, una "zona especialment vulnerable", i han alertat de la insostenibilitat del model turístic". "Si les Balears turístiques fossin el planeta, necessitaríem 5,7 planetes per mantenir el seu nivell de vida en ple estiu", han reflexionat.

Una portaveu del col·lectiu EcoUIB, Eva Pispat, ha explicat en declaracions als mitjans que volen "un futur", en el qual no pugi més la temperatura global ni s'extingeixin espècies. "Demanem als governs que prenguin mesures", ha reivindicat.

Per la seva banda, un portaveu del Sindicat d'Estudiants de Balears, Diego Montcada, ha reclamat a governs i empresaris "mesures contra el canvi climàtic". En particular, ha demanat "a les grans empreses que contaminen que cerquin alternatives", i als governs que actuïn contra les companyies que contaminin.

REBUTS PER LA DELEGADA DEL GOVERN

Davant la seu de la Delegació del Govern, al carrer Constitució, els manifestants han demanat "que surti el delegat", per la qual cosa la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, rebrà a una comitiva dels organitzadors per escoltar les seves reivindicacions, segons han confirmat fonts de la institució.

A la manifestació també han assistit càrrecs de MÉS per Mallorca, com el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal; el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Ferran Rosa; i la regidora d'Ecologia de Palma, Neus Truyol. El conseller ha aplaudit que la joventut hagi "pres la paraula contra el canvi climàtic" i ha recordat polítiques impulsades a Balears com la Llei de Residus o la Llei de Canvi Climàtic.

A més, des de MÉS han avançat que l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, i el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, sol·licitaran reunions amb el moviment 'Fridays for future' de Mallorca.

Per la seva banda, el secretari general de les Joventuts Socialistes de Balears, Marc López, i la secretària de Medi Ambient i Territori, Irene Triay, s'han adherit a la protesta perquè "el canvi climàtic ja és una realitat, i els seus efectes són cada vegada més visibles en tot el món".