Més de mig miler d'estudiants protesten a Palma davant l'"emergència climàtica"

Publicado 15/3/2019 13:59:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Més de 500 estudiants han secundat aquest divendres la 'vaga pel clima' i han sortit a manifestar-se a Palma davant l'"emergència climàtica" per exigir als governs que compleixin amb els Acords de París.

Durant la manifestació, que ha obligat a tallar el trànsit a diversos carrers del centre, han corejat lemes com "si la terra fos un banc, ja l'haurien rescatat" o "qui estima Mallorca no la destrueix". La mobilització acaba davant la Delegació del Govern a Balears, on es llegirà un manifest en el qual els estudiants es pregunten "que sentit té formar-se acadèmicament" si no tenen "futur".