MÉS per Mallorca assegura que el PP "compleix amb les deu característiques per ser considerada una organització criminal

Publicado 18/3/2019 14:00:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha sostingut aquest dilluns que el Partit Popular "compleix amb les deu característiques per ser considerada una organització criminal" en relació a un informe del Grup de Blanqueig de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) sobre el 'cas Cursach' en el qual, segons Gallardo, "es demostra que hi ha hagut una trama corrupta del PP que ha manejat les Balears durant els últims anys".

Així s'ha expressat Gallardo en una roda de premsa prèvia al ple del Parlament d'aquest dimarts en la qual ha assegurat que ciutadania i partits "haurien de llevar-se la bena i demanar-li explicacions al PP". A més, ha explicat que l'informe estableix que perquè una organització sigui considerada com a criminal "ha de complir amb sis dels deu punts" establerts. "No és que el PP en compleixi sis, és que els compleix tots", ha resolt.

En aquest sentit, el diputat de la formació ecosobiranista ha llegit textualment una part de l'informe de la UDEF en el qual s'assegura que el PP de Balears "tenia una estructura paral·lela a la política funcionarial que, a manera de rèmora o paràsit, està causant des de fa molts anys un perjudici a la ciutadania i un brutal menyscapte de la seguretat jurídica i el benestar".

LLEI DE CONSELL ESCOLARS

D'altra banda, la diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Agustina Vilaret ha sostingut que la modificació de la Llei de Consell Escolar de Balears és "important" ja que permet la "transformació" de l'educació i de la societat, augmenta la representació de l'organisme i incorpora sectors "fins ara sense representació", com el Col·legi de Docents.

A més, ha subratllat que la nova norma estableix que les reunions es realitzin "fora de l'horari escolar i laboral per facilitar la conciliació" així com la possibilitat de participar "de forma telemàtica" i la "participació" de l'alumnat.

"NO TENIM UN PLANETA B"

Finalment, Gallardo ha mostrat el suport "absolut" de la formació ecosobiranista a les mobilitzacions juvenils contra el canvi climàtic d'aquest divendres que van secundar més de 500 estudiants a Palma i ha afirmat que "ja era hora que la societat es mobilitzés".

"No tenim un planeta B", ha etzibat Gallardo, qui s'ha referit a diverses lleis del Govern, com la del Canvi Climàtic, la de Residus o la de Sostenibilitat de Formentera, com a normes que "estan en la línia" perquè els joves "tinguin un futur digne" al planeta.