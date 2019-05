MÉS per Mallorca crearà una Llei de Ciència per retenir el talent a Balears

Publicado 21/5/2019 12:49:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha presentat aquest dimarts les propostes de la formació per diversificar l'economia i, entre altres qüestions, ha plantejat la creació d'una Llei de Ciència que asseguri la retenció del talent de Balears, així com la tornada de joves que van emigrar durant la crisi, amb la finalitat d'afavorir la inversió tecnològica a les Illes.

Així s'ha expressat Ensenyat en una roda de premsa en la qual, així mateix, ha proposat la creació d'un fons públic que permeti créixer a les empreses del sector tecnològic de Balears i afavorir empreses de nova creació per tal de situar la inversió en ciència "en la mitjana europea". "És una aposta ferma pel sector tecnològic de Balears que permeti avançar del model actual de sol i platja cap a un model de sol i dades", ha manifestat.

"Apostem per la inversió en ciència i investigació per diversificar el model econòmic perquè és una fórmula de retenir el talent generat a Balears i de caminar cap a un model econòmic que generi ocupació qualificada", ha assegurat Ensenyat.

Així mateix, el també president del Consell de Mallorca ha incidit en la importància d'invertir en indústria tecnològica ja que "significa que els joves que van haver d'anar-se'n puguin tornar a la seva terra" per trobar treball amb "mà d'obra qualificada i ben remunerada".

"Durant la legislatura hem avançat en inversió en ciència, encara que com a meta hauríem de fixar-nos en la mitjana europea", ha respost Ensenyat, preguntat per la inversió "ideal" del PIB en ciència i investigació.

"SUMAR-SE A LA REVOLUCIÓ DIGITAL"

Per la seva banda, la número 2 de MÉS per Mallorca en les llistes al Parlament, Fina Santiago, ha ressaltat la "revolució digital" actual i la "ideoneïtat" de Balears per convertir-se en un territori "captador" de talent que sigui capaç de "retenir-lo" a través del foment d'una economia del coneixement.

"Estem en una bona situació per sumar-nos a la revolució digital i que Balears es converteixi en un territori que capti i retingui el talent, i això només és possible amb una economia del coneixement", ha declarat Santiago.

En la mateixa línia, la també consellera de Serveis Socials i Cooperació ha assegurat que Balears ha estat "la comunitat autònoma que més ha crescut" en inversió en Innovació, Desenvolupament i Investigació malgrat estar a la cua de l'Estat en inversió en IDI.

"Un bon exemple és el Parc Bit, amb 3.000 treballadors i 1.000 milions d'euros de gestió, en el qual s'ha passat de 137 empreses a 171", ha ressaltat, a més de reiterar "l'aposta" de la formació per l'economia del coneixement.