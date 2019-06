MÉS per Menorca decideix reprendre les negociacions sense renunciar a la presidència compartida

Publicado 29/6/2019 14:18:20 CET

MENORCA, 29 Juny (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha acordat aquest dissabte reprendre les negociacions amb el PSOE i Unides Podem per formar govern en el Consell Insular de Menorca, encara que el coordinador de la formació menorquinsta, Nel Martí, ha confirmat a Europa Press que les converses continuaran "sense renunciar a la presidència compartida".

Els menorquinistas s'han reunit aquest dissabte en assemblea per tractar els passos a seguir després que la comissió negociadora de MÉS per Menorca abandonés les negociacions amb el PSOE i Unides Podem.

"No renunciem a les nostres propostes, però tenim la voluntat d'arribar a un acord, i demanem al PSOE que també present propostes per poder apropar postures", ha manifestat Martí després de la trobada.

"Volem un govern fort i estable, on la pluralitat es vegi representada, especialment pels dos partits majoritaris, PSOE i MÉS per Menorca, i que ens permeti desenvolupar les nostres polítiques", ha afegit.

Cal recordar que el PSOE i Unides Podem van aconseguir el dimecres un preacord per a la constitució del govern del Consell Insular de Menorca.

No obstant això, van deixar la porta oberta a continuar les negociacions amb MÉS per Menorca. "Entenem que, segons el programa electoral de MÉS per Menorca i els principis programàtics que han expressat a la mesa de negociació, no hi ha cap aspecte que impedeixi o dificulti que la formació menorquinista pugui formar part de l'acord de govern i del govern compartit que resulti de les negociacions iniciades", van manifestar.

No obstant això, en el seu comunicat conjunt van apuntar que "compartim que s'ha d'atorgar la democràticament la presidència a la candidata que encapçala la llista socialista, Susana Mora".