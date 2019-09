MÉS per Menorca demana detalls sobre l'entrevista d'Armengol a 'The Guardian'

Publicado 20/9/2019 17:31:47 CET

MENORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca ha registrat aquest divendres una pregunta amb sol·licitud de resposta escrita a la Conselleria de Presidència del Govern per conèixer més detalls sobre l'entrevista de 'The Guardian' a la presidenta del Govern, Francina Armengol.

En concret, la formació menorquinista vol saber "a través de quina agència es va contractar la publicació i quin cost va tenir". "Encara que el Govern nega en un comunicat breu que hagi pagat com a institució al diari, reconeix que una agència intermediària sí que ho va fer", han assenyalat en un comunicat.

"Tenint en compte que les explicacions són contradictòries, MÉS per Menorca vol saber com i quina quantitat ha desemborsat l'Executiu balear", han conclòs.