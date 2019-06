MÉS per Menorca donarà suport a Armengol a la sessió d'investidura a canvi de "mesures beneficioses" per a l'illa

Publicado 24/6/2019 12:58:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern en funcions, Francina Armengol, ha signat aquest dilluns un acord d'investidura amb MÉS per Menorca per a obtenir els vots favorables de la formació en la sessió d'investidura dels dies 26 i 27 de juny a canvi de "mesures beneficioses per a Menorca i Balears".

"Sumem més escons a la majoria parlamentària per a començar a treballar en un Govern que vol servir als ciutadans d'aquesta comunitat autònoma", ha explicat Armengol en declaracions als mitjans de comunicació.

En aquesta línia, ha destacat "el compromís de treball constant de MÉS per Menorca durant els últims quatre anys" que "ha possibilitat polítiques ambicioses per a Menorca en qüestions sanitàries i educatives", entre altres.

Preguntada pel paper que ocuparà la Cultura en el nou Govern, Armengol ha assegurat que aquesta àrea "ha estat prioritària" per a tots els partits que formen l''Acord de Bellver' i ha insistit que "seguirà ben representada" dins de l'Executiu balear.

Josep Castells, de MÉS per Menorca, ha remarcat que, malgrat haver signat aquest acord d'investidura, la seva formació continuarà amb "les mans lliures" per a "poder defensar al Parlament totes les polítiques incloses en el programa del partit".

"Hi ha un compromís d'increment substancial de pressupost en educació, de considerar prioritària la ruta entre Menorca i Barcelona, així com d'impulsar immediatament l'autorització ambiental integrada de la central tèrmica de Maó", ha conclòs.