MÉS per Menorca, PSOE i Unides Podem arriben a un acord de govern després de la seva primera crisi

MÉS per Menorca, PSOE i Unides Podem han arribat aquest dimarts a un acord per posar fi a la primera crisi de l'equip de govern del Consell Insular de Menorca, motivada pel desacord de la formació menorquinista en relació al fet que la presidència del Consorci de Residus i Energia de Menorca i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera recaigués sobre la presidenta, la socialista Susana Mora, i no sobre la consellera de Medi ambient de MÉS per Menorca, Maite Salord.

La comissió negociadora del pacte s'ha reunit aquest dimarts en Es Mercadal i la trobada s'ha perllongat durant gairebé quatre hores. Està previst que les tres formacions publiquin en les properes hores un comunicat conjunt per explicar els termes de l'acord.

La crisi es va deslligar aquest dilluns durant el ple extraordinari en el qual va aprovar l'organigrama de la institució insular. La portaveu de MÉS per Menorca, Maite Salord, va votar en contra i va amenaçar amb la possibilitat que el seu partit abandonés el tripartit al "no sentir-se part del govern".

"Entenem que hi ha una qüestió de fons organitzativa que no és la correcta, però també hi ha una qüestió de formes: si es pensava canviar radicalment el funcionament de la Conselleria de Medi ambient, s'hauria d'haver parlat i que no ens agafés per sorpresa", va manifestar la vicepresidenta única durant la sessió.