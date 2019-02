MÉS per Palma reparteix un fullet amb les 60 accions "més importants" fetes aquesta legislatura

MÉS PER PALMA

13/2/2019

PALMA DE MALLORCA

MÉS per Palma ha presentat el 'Mapa de la feina feta', un fullet de la campanya 'Estimam Palma, una transformació en marxa', en el qual el partit ecosoberanista recull les 60 accions "més importants" fetes a la ciutat durant aquesta legislatura a l'Ajuntament.

Segons han informat des del partit, es repartiran 1.500 exemplars en les parades informatives que la formació està muntant en diferents punts de la ciutat per "conèixer de primera mà les propostes de millora de la ciutadania i explicar el treball fet".

El candidat a l'alcaldia de MÉS per Palma, Antoni Noguera, ha explicat que el mapa inclou "les 60 mesures més importants" que han impulsat des de 2015 per a començar la transformació de la ciutat". "Si no haguéssim governat, segurament el mapa que presentaríem seria el mapa de la corrupció", ha dit.

El mapa destaca projectes com 'El Molinar Port Petit', 'salvar Ses Fontanelles', la protecció de 47.000 metres quadrats del bosc de Ca Tàpera, la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliars i la restricció de noves llicències de nous hotels, entre altres.