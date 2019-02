MÉS per sa Pobla demana "posar en marxa" una escola nova provisional a Can Cirera Prim

MÉS PER SA POBLA - Archivo

El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sa Pobla i candidat de MÉS a les properes eleccions municipals, Antoni Simó Tomàs, ha demanat "posar en marxa" una escola nova provisional a Can Cirera Prim per "no seguir augmentant les ràtios d'alumnat a la resta de centres del poble".

Segons ha dit, mentre l'Ajuntament de Sa Pobla acaba d'adequar el terrenys i els cedeix a la Conselleria d'Educació, per dur a terme una nova escola, MÉS demana que es realitzi una escola provisional.

Per la seva banda, el regidor de MÉS i responsable de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament, Rafael Socias, ara "falta que la Conselleria digui a la comunitat educativa de sa Pobla si el nou centre educatiu estarà llest per al curs que ve".

En una entrevista a Sa Pobla Radio, Socias ha detallat els condicions en què actualment es troba l'adequació dels terrenys per a la construcció del nou centre educatiu i els tràmits que s'han fet.

D'aquesta manera, encara que el procés administratiu continua el seu tràmit i ja no depèn del consistori, MÉS defensa que la nova escola comenci a funcionar provisionalment a Can Cirera Prim "el curs que ve i es traslladi al nou equipament definitiu quan estigui acabada".