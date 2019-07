MÉS i El PI censuren que Sánchez anunciï 1.200 milions d'euros per a carreteres a Canàries i "res" a Balears

Publicado 24/7/2019 16:15:01 CET

El portaveu parlamentari del PI, Jaume Font, ha censurat aquest dimecres que el candidat a la presidència del Govern, Pedro Sánchez, anunciés en el seu discurs d'investidura "1.200 milions d'euros en carreteres" per les Illes Canàries i "res" per a Balears, postura en la qual ha coincidit el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, qui ha assegurat "trobar a faltar sentir parlar" de Balears al candidat a la presidència de l'Executiu central.

Així s'han expressat en declaracions als mitjans després de la junta de portaveus d'aquest dimecres en les quals Font ha opinat que a Madrid "es parla com si Balears no existís". "El futur Govern hauria de tractar per igual a totes les autonomies de l'Estat", ha postil·lat.

A més, ha assegurat sentir-se "decebut" amb el discurs d'investidura de Sánchez encara que ha ressaltat que unes noves eleccions "no convenen ni al PSOE, ni a Unides Podem ni a la ciutadania".

"HI HA QÜESTIONS QUE NO PODEN ESPERAR"

Per la seva banda, Ensenyat ha lamentat que Sánchez no hagi parlat de les Illes en el seu discurs d'investidura del dilluns. "Es troba a faltar sentir-ho parlar de Balears com sí ho ha fet de Canàries, anunciant 1.200 milions d'euros per a carreteres", ha criticat.

A més, ha posat el focus en la "necessitat" de tenir un interlocutor a Madrid "d'una vegada per sempre" ja que, segons Ensenyat, Balears "no pot estar un dia més" sense un Govern a Madrid.

"Hi ha qüestions que no poden esperar ni un dia més, com el conveni de carreteres, el conveni ferroviari, el sistema de finançament o el Règim Especial per a Balears", ha resolt.

"ENS JUGUEM MOLT"

Per la seva banda, la portaveu del PSIB en el Parlament, Silvia Cano, també s'ha referit a la segona votació de la investidura de Sánchez que se celebrarà aquest dijous.

"Ens juguem molt: tenim sobre la taula l'escenari d'un govern progressista o la convocatòria d'unes noves eleccions", ha considerat Cano, qui ha mostrat el seu desig que els grups polítics del Congrés "estiguin a l'altura" ja que la ciutadania "s'ho mereix".

Finalment, també ha valorat l'experiència dels diferents Govern del Pacte a Balears nascuts "des del diàleg i l'enteniment". "Els Governs del Pacte han estat molt positius per a Balears, espero que també ho siguin a Espanya", ha conclòs.