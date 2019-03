MÉS qualifica d'"atac a la llibertat de premsa i al dret a la informació" el veto de Vox a un periodista a Palma

Publicado 19/3/2019 16:24:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, ha censurat aquest dimarts que Vox hagi impedit l'entrada d'un periodista de 'Diari de Mallorca' a una roda de premsa a Palma, i ho ha qualificat d'"atac a la llibertat de premsa i al dret a la informació dels ciutadans".

Així s'ha expressat Busquets en declaracions als mitjans des del Parlament, on ha declarat que aquesta situació "no es pot repetir" perquè "no té cabuda" en la societat balear.

L'ecosobiranista ha recordat també que Vox aquest dilluns "promovia la il·legalització de partits que no defensin la unitat d'Espanya" i que PP i Cs "li han convidat a ser soci de govern a Andalusia". Enfront d'això, ha dit que MÉS "hi serà per blindar la democràcia, que ara està en perill".

Vox Balears ha impedit l'entrada d'un periodista i un fotògraf a la seva seu per cobrir una roda de premsa, en la qual la formació tenia previst informar sobre els seus candidats al Congrés. El partit ho ha justificat que actualment manté un litigi amb aquest mitjà de comunicació.