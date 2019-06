MÉS reconeix que les negociacions "han estat encallades totalment" però hi ha esperances "que puguin avançar"

Publicado 7/6/2019 16:36:25 CET

Gallardo diu que els tres punts plantejats són "bàsics" perquè puguin sentir-se "còmodes dins del Govern", i creu que "no són demanar la Lluna"

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El membre de l'executiva de MÉS Miquel Gallardo ha reconegut aquest divendres que les negociacions per formar govern en les principals institucions de Balears després del 26M "han estat encallades totalment durant molt temps", si bé ha apuntat que hi ha esperances "que puguin avançar".

Així s'ha expressat Gallardo en declaracions als mitjans a les portes del Parlament, on ha puntualitzat que de moment "no hi ha cap avanç significatiu".

L'exdiputat ha explicat que "dels cafès inicials s'ha passat a converses cada vegada més fluïdes" però ha remarcat que hi ha tres punts "bàsics" perquè MÉS pugui sentir-se "còmode dins del Govern". El dirigent ecosoberanista ha concretat això en reivindicacions davant l'Estat, política territorial i de carreteres i representativitat en les institucions, plantejaments que, al seu parer, "no són demanar la Lluna".

"Trobem que aquests punts són assumibles", ha dit Gallardo, que confia que es pugui "desbloquejar la situació". Per a la formació ecosoberanista, "una vegada s'acceptin" aquests plantejaments, podran "entrar a formar part del Govern", ja que aquesta és la seva voluntat "des del principi". Però si no s'accepten, no tindran "cap tipus de problema" de romandre al Parlament funcionant com a suport extern.

MÉS planteja que les presidències de Govern, Consell i Cort siguin pel PSIB, i la del Parlament i el senador per MÉS i per Podem. Sobre això, Gallardo ha reconegut que MÉS té "preferències" entre aquests dos càrrecs, però de moment no volen fer-les públiques. "Al moment que ens acceptin aquesta pluralitat, ho expressarem en la taula que s'obri, però encara no estem en aquesta fase", ha dit.

UNIÓ DE FORCES DE MÉS PER MALLORCA, MÉS PER MENORCA I GXF

D'altra banda, aquest divendres s'han reunit a Palma MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per Formentera (GxF) amb l'objectiu d'analitzar els resultats electorals i compartir estratègies en les negociacions per a les institucions.

Segons han indicat des de MÉS en una nota de premsa, amb aquesta trobada han constatat "algunes incoherències" en les negociacions. En particular, han qüestionat "que en uns Consells el PSOE consideri lògica la seva presidència per quatre anys, malgrat ser la segona força en nombre de vots i necessitar, per tant, el concurs d'un altre grup per aconseguir aquesta presidència, i en canvi en uns altres el PSOE discuteixi la presidència a les forces més votades".

Igualment, han ressaltat que MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i GxF tenen en conjunt set diputats al Parlament, "que poden sumar suport i estabilitat a un govern progressista", per la qual cosa han decidit ajuntar esforços en la negociació remarcant que "l'opció insularista és un element necessari per a una majoria d'esquerres i per tant s'ha de visualitzar al Govern i a la resta d'institucions".

Finalment, els tres partits han decidit constituir un 'Comitè d'Enllaç', format pels coordinadors o secretaris generals de cada partit per intercanviar informació relacionada amb les negociacions. També han acordat convidar a Ara Eivissa a sumar-se a aquest comitè.